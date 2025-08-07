Οδηγίες πρόσβασης και στάθμευσης για το ECOMMBX Cup στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του ECOMMBX Cup, το διήμερο 9 και 10 Αυγούστου, στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό, ανακοινώνονται οι ρυθμίσεις που αφορούν τη στάθμευση ιδιωτικών αυτοκινήτων και την προσέγγιση των φιλάθλων στο γήπεδο.

Με γνώμονα την ομαλή διεξαγωγή των τεσσάρων αγώνων του τουρνουά, αλλά και την ασφάλεια όλων όσων θα παρευρεθούν στο στάδιο, είναι σημαντικότατη η σωστή διαχείριση και εφαρμογή των οδηγιών στάθμευσης, ακολουθώντας τις οδηγίες της Αστυνομίας, των διοργανωτών και της ιδιωτικής ασφάλειας.

Γι’ αυτό, όσοι έχουν διευθετήσει την παρουσία τους στους αγώνες του Σαββατοκύριακου ή σκοπεύουν να το πράξουν τις επόμενες ώρες, παρακαλούνται να έχουν υπόψιν τους όλες τις πιο κάτω οδηγίες, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία.

Καταρχήν, τονίζεται ότι απαγορεύεται η στάθμευση στον περιφραγμένο χώρο στάθμευσης του Αθλητικού κέντρου Σπύρος Κυπριανού, χωρίς ειδικό εισιτήριο πάρκινγκ ( VAPP ) , λόγω μικρής χωρητικότητας στο χώρο στάθμευσης του Σπύρος Κυπριανού.

Δεν επιτρέπεται επίσης η στροφή από την Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη (δρόμος Λεμεσού-Τροόδους) προς το γήπεδο, για όσους δεν έχουν ειδικό εισιτήριο στάθμευσης. Χωρίς VAPP, όσοι προσεγγίζουν το δρόμο loop έξω από το Σπύρος Κυπριανού, θα χρειαστεί να συνεχίσουν βόρεια.

Ως εκ τούτου, όπως σε κάθε μεγάλη διοργάνωση ανά τον κόσμο, ενδεχομένως οι θεατές να χρειαστεί είτε να κάνουν περπάτημα διάρκειας από 5 μέχρι 15 λεπτά, αναλόγως της επιλογής τους για στάθμευση, είτε να επιλέξουν τη δωρεάν υπηρεσία Park & Ride από το Τσίρειο στάδιο. Σε κάθε περίπτωση φθάνοντας εγκαίρως και χωρίς άγχος στο στάδιο, θα υπάρχει η ευχέρεια να απολαύσουν τις ευχάριστες στιγμές πριν από τη διεξαγωγή των αγώνων.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό, ο κόσμος να προγραμματίσει την άφιξη του στο γήπεδο, και να μην αφήσει τελευταία στιγμή ή χωρίς εκ των προτέρων προγραμματισμό, τα θέματα προσέλευσής του στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, 9 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθούν στις 17:00 ο αγώνας Κύπρος-Ισραήλ και στις 20:30 το παιχνίδι Ελλάδα-Σερβία, ενώ την Κυριακή, 10 Αυγούστου, θα γίνει η αναμέτρηση Κύπρος-Σερβία στις 17:00 και στις 20:30 το Ελλάδα-Ισραήλ.

Πιο κάτω επεξηγούνται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να το κοινό με εισιτήρια αγώνων να φθάσει στο ανακαινισμένο στάδιο της Λεμεσού, για το ECOMMBX Cup:

1) Park & Ride από το Τσίρειο (αποκλειστικά για τον αγώνα Ελλάδα-Σερβία): Ξεκινώντας δύο ώρες (18:30) πριν τον αγώνα Ελλάδα-Σερβία, θα υπάρχει διαθέσιμο δωρεάν Park & Ride από το Τσίρειο Στάδιο, με δικαίωμα χρήσης του λεωφορείου από κατόχους εισιτηρίων του αγώνα. Με το τέλος της αναμέτρησης, θα μπορούν να παραλάβουν εκ νέου τα λεωφορεία για επιστροφή στο Τσίρειο στάδιο για την παραλαβή των οχημάτων τους. Η στάθμευση στο Τσίρειο είναι δωρεάν.

Εκκίνηση από το Τσίρειο (μπροστά από τη δυτική κερκίδα): https://maps.app.goo.gl/NSismqqzgaf171B98

2) Στάθμευση σε οδούς κοντά στο στάδιο. Κάνοντας τη διαδρομή από τη Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη, στρίψτε δεξιά (ερχόμενοι από τον αυτοκινητόδρομο) στη λεωφόρο Ευαγόρα Λανίτη και στη συνέχεια αριστερά στην οδό Ανδρέα Αβρααμίδη. Υπάρχουν διαθέσιμα πάρκινγκ στις οδούς Αργύρη Γαβαλά, Ιάκωβου Κατσουνωτού, Γεώργιου Χαραλάμπους, Αγγίστης και σε περιοχές πιο νότια.

Κοντινοί χώροι στάθμευσης: https://maps.app.goo.gl/Pyn35JFBGAoUGYnX9

Τονίζεται ξανά ότι δεν θα είναι εφικτή η στροφή ιδιωτικών αυτοκινήτων στον κυκλικό δρόμο (loop) έξω από το Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού.

Στο λινκ πιο κάτω, μπορείτε να δείτε σε PDF, τις σχετικές πληροφορίες για την πρόσβαση στο Σπύρος Κυπριανού: https://www.cbf.basketball/uploads/2024-25/FIBA-EUROBASKET/3c00031df2.pdf