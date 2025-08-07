Το κάλεσμα των Ελλήνων διεθνών Κατσίβελη και Ζούγρη για το ECOMMBX Cup

Στην Κύπρο έρχεται η Εθνική Ελλάδας, ενόψει της συμμετοχής της στο ECOMMBX Cup, το οποίο θα διεξαχθεί το διήμερο 9-10 Αυγούστου στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη του FIBA EuroBasket 2025.

Επί ευκαιρίας του τουρνουά που διεξάγεται στο νησί, με τη συμμετοχή του δικού μας αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, της Σερβίας και του Ισραήλ, η «Επίσημη Αγαπημένη» θα πάρει την πρώτη γεύση από το ανακαινισμένο στάδιο της Λεμεσού, όπου θα διεξαχθούν και τα παιχνίδια του Γ’ Ομίλου του FIBA EuroBasket 2025 από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου.

Δύο από τα μέλη στο ρόστερ της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη κάνουν κάλεσμα προς τον κόσμο της Κύπρου για να δώσει το παρών του στο διήμερο τουρνουά. «Στο δυνατό τουρνουά της Λεμεσού οι φίλαθλοι θα μπουν σε ρυθμούς Ευρωμπάσκετ. Μην το χάσετε» αναφέρει ο Δημήτρης Κατσίβελης.

Το κάλεσμα του Κατσίβελη: https://www.youtube.com/shorts/jO3KXP7kYTQ

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Βαγγέλης Ζούγρης, που σημειώνει: «Το τουρνουά της Κύπρου μάς βάζει σε ρυθμούς Ευρωμπάσκετ,με πολύ δυνατούς αντιπάλους. Μην το χάσετε».

Το κάλεσμα του Ζούγρη: https://www.youtube.com/shorts/ZE-jSvxvcvg

Ο 33χρονος (01/10/1991) Κατσίβελης, ύψους 1.98μ, τη νέα περίοδο θα αγωνιστεί για τρίτη φορά στην ΑΕΚ, μετά τις αγωνιστικές περιόδους 2015-2016 και 2020-2021. Πέρσι είχε πραγματοποιήσει τη δεύτερη θητεία του στον ΠΑΟΚ, ενώ έπαιξε επίσης σε Ολυμπιακό Πειραιώς, Προμηθέα Πάτρας, Περιστέρι, Κολοσσό Ρόδου και Αστάνα.

Ο 21χρονος (14/10/2004) Ζούγρης, ο οποίος βλέπει τον κόσμο από ύψος 2.02μ.,ξενιτεύεται για τη νέα σεζόν καθώς θα αγωνιστεί στο NCAA με την Λούιβιλ Κάρντιναλς. Μέχρι πρότινος ο Ζούγρης ήταν στο Περιστέρι, καταγράφοντας στην περσινή χρονιά της Greek Basket League 6,4 πόντους και 4,3 ριμπάουντ.

Η Εθνική Ελλάδας θα αγωνιστεί στο ECOMMBX Cup το Σάββατο, 9 Αυγούστου, στις 20:30, με αντίπαλο τη Σερβία, ενώ την Κυριακή, 10 Αυγούστου, την ίδια ώρα, θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα αποτελεί συνεργάτιδα της Κύπρου στη διεξαγωγή του Γ’ Ομίλου του FIBA EuroBasket 2025, στον οποίο θα συμμετάσχουν επίσης η Ισπανία, η Ιταλία, η Γεωργία και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

Εισιτήρια για όλους τους αγώνες του ECOMMBX Cup στο: https://www.more.com/cy-en/tickets/sports/ecombx-cup-9-10/08/2025

Εισιτήρια για όλα τα παιχνίδια του FIBAEuroBasket 2025, μπορείτε να προμηθευτείτε στο https://www.more.com/cy-el/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/