Επέστρεψε στην αγωνιστική δράση για πρώτη φορά μετά από 461 μέρες ο Θανάσης Αντετοκούνμπο!

Μεγάλη μέρα η αποψινή για τον Θανάση Αντετοκούνμπο!

Ο 33χρονος forward αγωνίστηκε στη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής μας με το Βέλγιο, επιστρέφοντας στην αγωνιστική δράση για πρώτη φορά μετά από 461 μέρες, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο που βρίσκεται στις κερκίδες του ΟΑΚΑ!

Ο Θανάσης ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τον σοβαρό τραυματισμό (ρήξη αχιλλείου) που είχε υποστεί, όντας αναγκασμένος να παραμείνει εκτός για κάτι περισσότερο από έναν χρόνο.

Τελευταία φορά που πάτησε παρκέ ήταν στις 2 Μαΐου του 2024, όντας τότε στο ρόστερ των Μιλγουόκι Μπακς και παίζοντας για 3 περίπου λεπτά σε αναμέτρηση με τους Πέισερς για τα playoffs του NBA.

sportfm.gr