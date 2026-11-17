Από το πρωί της Τρίτης (17/11) η αντιπαράθεση της Ομόνοιας με τον ΑΠΟΕΛ ενόψει του μεταξύ τους ντέρμπι μονοπωλεί του ενδιαφέροντος.

Θυμίζουμε πως αρχικά η Ομόνοια υποστήριξε πως δεν θα δώσει εισιτήρια στους φιλοξενούμενους λόγω παλιών οφειλών ενώ ο ΑΠΟΕΛ βγήκε στην αντεπίθεση ζητώντας από τους πράσινους να δώσουν 2200 εισιτήρια, δηλαδή όσα τους αναλογούν βάσει προκύρηξης.

Όντως στην προκύρηξη αυτό που σημειώνεται είναι πως παραχωρείται το 10% των εισιτηρίων σύμφωνα με την χωρητικότητα του σταδίου. Στην περίπτωση του ΓΣΠ αυτό μεταφράζεται σε 2200 εισιτήρια.

Δείτε το 7.1:

Από εκεί και πέρα ωστόσο αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί αναλόγως της επικινδυνότητας της εκάστοτε αναμέτρησης. Στην προκειμένη, η Αστυνομία θεωρεί το Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ ως αγώνα υψηλού κινδύνου ζητώντας όπως παραχωρηθεί συγκεκριμένος αριθμός εισιτηρίων (λιγότερος από αυτόν που προνοεί η προκύρηξη) για να μπορέσει να γίνει χωρίς παρατράγουδα η αστυνόμευση.

Καταλήγοντας, δεν είναι θέμα της Ομόνοιας αλλά το τι ζητά η Αστυνομία από την ΚΟΠ με την Ομοσπονδία με την σειρά της να ζητά όπως εφαρμοστεί αυτό.