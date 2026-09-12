ΒΙΝΤΕΟ: Ντεμπούτο με γκολ ο Μπακασέτας που χρειάστηκε μόλις 6΄!

Ντεμπούτο με γκολ για τον Τάσο Μπακασέτα!

Ο Ελλαδίτης έμπειρος άσος μπήκε αλλαγή με την έναρξη της επανάληψης στο εκτός έδρας ντέρμπι του ΑΠΟΕΛ με την Ανόρθωση και βρήκε δίχτυα σε μόλις έξι λεπτά.

Συγκεκριμένα στο 51ο λεπτό ο Μπακασέτας σκόραρε ισοφαρίζοντας σε 1-1, με συρτό σουτ έξω από την περιοχή.

Σημειώνεται ότι ο 33χρονος αποτέλεσε μία από τις δύο αλλαγές στις οποίες προέβη ο Νίκος Παπαδόπουλος στην ανάπαυλα (έπειτα από τη μετριότατη εικόνα της ομάδας του στο πρώτο μέρος), με τον Πέρεθ να είναι ο έτερος που μπήκε στο ματς και με τους Αβραμίδη-Λημνιό να αποχωρούν.