Δύο αναγκαστικές αλλαγές σε λίγα λεπτά για τον ΑΠΟΕΛ και άλλο ένα ντεμπούτο

Άλλος ένας αμυντικός του ΑΠΟΕΛ αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού καθώς μετά τους Λαϊφη-Καρίγιο στη λίστα προστέθηκε ο Αγγελόπουλος.

Ο νεαρός στόπερ αντιμετώπισε πρόβλημα και χρειάστηκε να γίνει αναγκαστική αλλαγή στο 71ο λεπτό του εκτός έδρας ντέρμπι με την Ανόρθωση.

Τον ποδοσφαιριστή αντικατέστησε ο Άνχελ Γκαρθία ο οποίος έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με τα γαλαζοκίτρινα (όπως νωρίτερα ο Μπακασέτας) παίρνοντας θέση στο κέντρο της άμυνας πλάι στον Ντέγκενεκ.

Ελάχιστα λεπτά αργότερα ο Νίκος Παπαδόπουλος χρειάστηκε να προβεί σε άλλη μία αναγκαστική αλλαγή, με τον Μαρκίνιος να προστίθεται στη λίστα των τραυματιών αντιμετωπίζοντας μάλλον μυϊκό πρόβλημα. Τη θέση του Βραζιλιάνου πήρε ο Γεωργίου στο 75΄.