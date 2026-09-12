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Ελ Μαέστρο: «Έπρεπε να ήμασταν σχεδόν τέλειοι, τα καταφέραμε»

ΓΗΠΕΔΟ

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Τι ανέφερε ο προπονητής της «Κυρίας»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ανόρθωσης Νέστορ Ελ Μαέστρο μετά την πρώτη νίκη της ομάδας του η οποία επικράτησε με 2-1 του ΑΠΟΕΛ στο ντέρμπι.

Ας μην ξεχνάμε ότι παίζαμε με μια πολύ καλή ομάδα σήμερα και ξέραμε ότι η καλύτερη ευκαιρία μας για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι ήταν να είμαστε συνολικά σχεδόν τέλειοι σε όλες τις φάσεις, πιέζοντας ψηλά, αμυνόμενοι χαμηλά. Έπρεπε να δημιουργήσουμε συνέργεια με τους φανταστικούς οπαδούς μας και να πάρουμε δύναμη από αυτούς. Τα καταφέραμε όλα αυτά. Είμαι πολύ περήφανος για όλους τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν σήμερα.

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