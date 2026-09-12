Νοσηλεύτηκε για πέντε μέρες ο Όζμπολτ - Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ασθένεια του Άλεν Όζμπολτ η οποία τον κράτησε εκτός αποστολής του ντέρμπι με την Ομόνοια στο ΓΣΠ έδωσε ο Φανούριος Κωνσταντίνου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα μιλώντας στη Cytavision πριν από την έναρξη του ντέρμπι ανέφερε ότι ο επιθετικός της ομάδας είχε στομαχικές διαταραχές και νοσηλεύτηκε για διάστημα πέντε ημερών.

Όπως ανέφερε ο Κωνσταντίνου, ο Όζμπολτ θα υποβληθεί σε νέες ιατρικές εξετάσεις την ερχόμενη Δευτέρα (14/9).