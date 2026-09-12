Παπαδόπουλος: «Αργή σκέψη, αργές αποφάσεις... Να σταματήσουμε αυτά τα δώρα»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Νίκος Παπαδόπουλος μετά την εκτός έδρας ήττα της ομάδας του από την Ανόρθωση με 2-1.

«Παίξαμε με μια ομάδα με πολύ πάθος, δυνατή στις μονομαχίες. Εμείς στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν αργοί, δεν κερδίσαμε καμία μονομαχία σχεδόν και όπως την πρώτη αγωνιστική έτσι και σήμερα κάναμε δύο δώρα στον αντίπαλο για τα γκολ. Παρότι μπήκαμε στο β΄ μέρος να αλλάξουμε ρυθμό να παίξουμε πιο γρήγορα, ήρθε η ισοφάριση κι εκεί που είχαμε το μομέντουμ δεν βγάλαμε επιθετικότητα γιατί είχαμε αργή σκέψη, αργές αποφάσεις κυρίως επιθετικά και δώσαμε στον αντίπαλο τη δυνατότητα με την ενέργεια και το πάθος που είχε να μας αντιμετωπίσει. Θα έλεγα ότι ειδικά το πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Συγχαρητήρια στην Ανόρθωση για τη νίκη της κι εμείς όπως είπα πρέπει να σταματήσουμε αυτά τα δώρα που κάνουμε στον αντίπαλο».