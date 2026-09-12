ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με το καλημέρα δέχθηκε χαστούκι ο Αλγκουαθίλ, μπαμ από τον ΟΦΗ στο Φάληρο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Σπουδαίο διπλό για την ομάδα του Κόντη επί του Ολυμπιακού Πειραιώς.

Με ένα εξαιρετικό σε δημιουργία κι εκτέλεση γκολ του Κέναν Κόντρο στο 66ο λεπτό, ο ΟΦΗ έκανε το μεγάλο «μπαμ» στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής της Super League, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 1-0 στο Φάληρο, στην πρεμιέρα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον ερυθρόλευκο πάγκο.

Ο ΟΦΗ έδειξε από πολύ νωρίς τις... διαθέσεις του, όταν μόλις στο 5ο λεπτό ο Φούντας βρήκε δίχτυα μετά από γύρισμα του Ντίκμαν, αλλά το γκολ δεν μέτρησε καθώς ήταν υψωμένη η σημεία του α’ βοηθού, με τον φορ της κρητικής ομάδας να είναι ακάλυπτος.

Στο 12’ ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη καλή στιγμή του με το σουτ του Πουέρτα που δεν απείλησε τον Χριστογεώργο, για να ακολουθήσει ένα διάστημα έντονης πίεσης των Πειραιωτών που δεν μπόρεσαν να το μετουσιώσουν σε γκολ. Στο 21’ ο Ζότα δεν πρόλαβε στο δεύτερο δοκάρι στο γύρισμα του Τικνιζάν, ενώ στο 27’ το σουτ του Πορτογάλου κόντραρε πάνω στα σώματα.

Ο ΟΦΗ είχε τεράστια ευκαιρία στο 39’ με το σουτ του Φούντα που ακούμπησε ο Ορτέγα και την έστειλε στη ρίζα του δοκαριού, ενώ στο 45’+2’ ο Αρμάντο Γκονσάλες μπήκε στη φάση ανάμεσα σε Μπουχαλάκη και Πούγγουρα και έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα πήρε ύψος και έφυγε άουτ.

Ο ΟΦΗ ήταν ακόμη πιο πειστικός στο δεύτερο μέρος, έχοντας άλλη μία ευκαιρία με το σουτ του Αθανασίου στο 50’ που μπλόκαρε ο Ορτέγα, ενώ στο 55’ ο Φούντας σούταρε με το δεξί από το ύψος της περιοχής, η μπάλα πέρασε μόλις άουτ.

Στο 64’ ο Χριστογεώργος επενέβη σωτήρια σε πολύ καλό γύρισμα του Τικνιζάν κι έδιωξε προ του Ζόα, ενώ δύο λεπτά μετά ήρθε το γκολ για την κρητική ομάδα. Σε γρήγορο τρανζίσιον, ο Αθανασίου πέρασε ωραία πάσα από τα αριστερά στον Κόντρο, ο οποίος γύρισε κι «εκτέλεσε» για το 1-0 του ΟΦΗ.

Στο 81’ οι φιλοξενούμενοι λίγο έλειψαν να βρουν και δεύτερο γκολ, όταν από γύρισμα του Αθανασίου, ο Πιρόλα λίγο έλειψε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, αλλά ο Ορτέγα έκανε σπουδαία επέμβαση, κρατώντας το σκορ στο 0-1. Στα τελευταία λεπτά ο Ολυμπιακός πίεσε για να βρει γκολ ισοφάρισης (με αποκορύφωμα την ευκαιρία του Γιάρεμτσουκ στο 90'+4'), όμως η άμυνα του ΟΦΗ «απορρόφησε» τις επιθέσεις των ερυθρόλευκων και κράτησε το προβάδισμα ως το φινάλε.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Πέντερσεν, Φρόιλερ (67’ Έσε), Πουέρτα (74’ Σα), Φορτούνης (74’ Μπέιλι), Σίλβα, Τσικίνιο (83’ Ζέλσον Μαρτίνς), Γκονσάλες (67’ Γιάρεμτσουκ).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Νικολάου (13’ λ.τρ. Κρίζμανιτς), Πούγγουρας, Κωστούλας, Ντίκμαν, Ανδρούτσος (69’ Κανελλόπουλος), Μπουχαλάκης (77’ Καραχάλιος), Φούντας (77’ Θεοδοσουλάκης), Αϊτόρ, Κόντρο. (69’ Χατζηγιοβάνης).

 

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το NBA παίρνει αποφάσεις: Η επέκταση στην Ευρώπη και το σκάνδαλο των Κλίπερς

NBA

|

Category image

Κόντης: «Κάθε μέρα λέω στους παίκτες να κάνουν ένα βήμα παραπάνω και το κάνουν - Είναι δικό τους αυτό, 100%»

Super League

|

Category image

Το τεράστιο χρηματικό έπαθλο που κέρδισε ο Τεντόγλου με τη νίκη στο Ultimate Championship

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Κόβατς για Καρέτσα: «Ευτυχώς δεν βρέθηκε κάτι ανησυχητικό» - Πότε θα επιστρέψει στις προπονήσεις

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Μπεργκ: «Αν βελτιωθούμε λίγο στο τελευταίο τρίτο...» - Τι είπε για την αποβολή του

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Καλώς την Ανόρθωση, η... προσγείωση του ΑΠΟΕΛ και ο συμβιβασμός στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τρέλα στον ΟΦΗ: Ετοιμάζουν υποδοχή οι οπαδοί του μετά το διπλό στο Καραϊσκάκη!

Super League

|

Category image

Λοσάδα: «Πληρώνομαι για να βρίσκω λύσεις»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αλγκουαθίλ: «Καμία δικαιολογία, είμαι το ίδιο πληγωμένος με τον κόσμο»

Super League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Ομόνοια - Απόλλων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χωρίς Μπεργκ στα επόμενα δύο η Ομόνοια - Ο Αθανασίου του έδειξε κόκκινη μετά το σφύριγμα της λήξης!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άσφαιρη ξανά στο «σπιτικό» της η Ομόνοια και ο Απόλλωνας δεν... χαλάστηκε

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μία ακόμη κορυφή για τον Μίλτο: Κατέκτησε το Ultimate Championship ο Τεντόγλου!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ούτε τώρα σκόραρε η Τότεναμ και νέα γκέλα!

Premier League

|

Category image

Όρθια στη Ρώμη παρά το 2-0 της Λάτσιο η Μίλαν

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Διαβαστε ακομη