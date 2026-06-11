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Ιστορική συμφωνία FIFPRO και FIFA: Μεταρρυθμίσεις-σταθμός στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

ΓΗΠΕΔΟ

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Ιστορική συμφωνία FIFPRO και FIFA: Μεταρρυθμίσεις-σταθμός στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Ανακοίνωση από τον ΠΑΣΠ

Ιστορική εξέλιξη για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο αποτελεί η νέα μεταρρύθμιση της FIFA όσον αφορά τους κανονισμούς μεταγραφών. Πρόκειται για συμφωνία που συνδιαμορφώθηκε σε άμεση συνεργασία με τη FIFPRO.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.) χαιρετίζει αυτή τη σπουδαία εξέλιξη και ενημερώνει τα μέλη του για τις ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις που ανατρέπουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα στο καθεστώς των επαγγελματιών αθλητών.

Αφορμή για τις αλλαγές αυτές στάθηκε η πολύκροτη δικαστική διαμάχη με τον Λασανά Ντιαρά, η οποία επαναπροσδιόρισε τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών σε διεθνές επίπεδο.

Οι νέες ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το άθλημα. Αναλυτικά:

  • Για τους ποδοσφαιριστές με ετήσιες αποδοχές χαμηλότερες των 150.000 ευρώ, καθίσταται πλέον υποχρεωτική η απόδοση του 5% από το συνολικό κόστος της μεταγραφής τους.
  • Εισάγεται η υποχρέωση για αναγραφή του κόστους ελευθέρας σε όλα τα συμβόλαια.
  • Ο ποδοσφαιριστής δικαιούται πλήρη αποζημίωση, με ελάχιστο όριο την υπολειπόμενη αξία του συμβολαίου.
  • Επιβάλλεται ετήσια επιβάρυνση με τόκο 8% σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των αποζημιώσεων που επιδικάζονται από τη FIFA.
  • Το μέγιστο όριο συμβολαίων για ποδοσφαιριστές κάτω των 18 ετών αυξάνεται από τα 3 στα 5 έτη, υπό αυστηρές προϋποθέσεις.
  • Κάθε απόφαση για το πρόγραμμα, τις άδειες και τον φόρτο εργασίας των ποδοσφαιριστών απαιτεί πλέον τη σύμφωνη γνώμη της ένωσης παικτών και η FIFPRO μπορεί να ασκήσει βέτο.
  • Απαγόρευση καταχρηστικών τακτικών των σωματείων, όπως η τιμωρητική απομόνωση ενός παίκτη σε ατομικές προπονήσεις.
  • Δημιουργείται κονδύλι ύψους 20 εκατ. δολαρίων για την περίοδο 2026-2029, με σκοπό την οικονομική στήριξη ποδοσφαιριστών στους οποίους οφείλονται δεδουλευμένα.

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