Ιστορική συμφωνία FIFPRO και FIFA: Μεταρρυθμίσεις-σταθμός στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Ιστορική εξέλιξη για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο αποτελεί η νέα μεταρρύθμιση της FIFA όσον αφορά τους κανονισμούς μεταγραφών. Πρόκειται για συμφωνία που συνδιαμορφώθηκε σε άμεση συνεργασία με τη FIFPRO.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.) χαιρετίζει αυτή τη σπουδαία εξέλιξη και ενημερώνει τα μέλη του για τις ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις που ανατρέπουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα στο καθεστώς των επαγγελματιών αθλητών.

Αφορμή για τις αλλαγές αυτές στάθηκε η πολύκροτη δικαστική διαμάχη με τον Λασανά Ντιαρά, η οποία επαναπροσδιόρισε τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών σε διεθνές επίπεδο.

Οι νέες ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το άθλημα. Αναλυτικά: