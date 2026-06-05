Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ο ένας για... άγγιγμα, ο άλλος ισοφάριση

Απόψε, στις 21:00, στο Telekom Center Athens, θα διεξαχθεί ο δεύτερος τελικός της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Παναθηναϊκό ΑΚTOR και τον Ολυμπιακό, με τους ερυθρόλευκους να διεκδικούν τη δεύτερη νίκη με την οποία θα αγγίξουν τον τίτλο του πρωταθλήματος και τους πράσινους να θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους για να ισοφαρίσουν τη σειρά.

Στον πρώτο τελικό, η ομάδα του Πειραιά επικράτησε στο ΣΕΦ με 82-76 και πήρε το προβάδισμα στις μάχες για να σηκώσει τη φετινή κούπα. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους πρωταθλητές Ευρώπης αυτός ήταν ο 18ος συνεχόμενος αγώνας χωρίς ήττα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παραμένει αήττητη από τις 24 Μαρτίου, όταν είχε γνωρίσει την τελευταία της ήττα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βαλένθια (85-84).