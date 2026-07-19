Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ

Η Ισπανία και η Αργεντινή αναμετρώνται απόψε στις 22:00 στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026, με τις δύο κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης να διεκδικούν το πολυπόθητο τρόπαιο. Η αναμέτρηση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φίλων του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία να αντιμετωπίζει την κάτοχο του τίτλου Αργεντινή σε έναν τελικό υψηλού επιπέδου. Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πληθώρα επιλογών για τον μεγάλο τελικό, καλύπτοντας όλες τις βασικές και ειδικές αγορές.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Ισπανίας προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.49, η ισοπαλία στα 3.11 και η νίκη της Αργεντινής στα 3.61. Το ενδεχόμενο η αναμέτρηση να οδηγηθεί στην παράταση προσφέρεται στα 5.70, ενώ να κριθεί στα πέναλτι βρίσκεται στα 4.65.

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Στην αγορά για τον τρόπο επίτευξης του πρώτου γκολ, το γκολ με σουτ προσφέρεται στο 1.53, με κεφαλιά στα 6.00, με πέναλτι στα 7.40, με φάουλ στοα16.00, το αυτογκόλ στα 32.00, ενώ το ενδεχόμενο να μην σημειωθεί γκολ βρίσκεται στα 6.80.

Στα ειδικά των σκόρερ, ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ προσφέρεται στα 2.60 για να σκοράρει, ο Μπόρχα Ιγκλέσιας στα 2.95, οι Λαμίν Γιαμάλ και Φεράν Τόρες στα 3.20. Από την πλευρά της Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στα 2.27, οι Χουλιάν Άλβαρες και Λαουτάρο Μαρτίνες στα 3.65, ενώ ο Φλάκο Λόπες προσφέρεται στα 3.85 για να βρει δίχτυα. Τέλος, στην αγορά των συνολικών κόκκινων καρτών, το Over 0.5 προσφέρεται στα 4.50, ενώ το Over 1.5 βρίσκεται στα 12.50.

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