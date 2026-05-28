Με φόρα από τη Euroleague, ο Ολυμπιακός παρέσυρε την ΑΕΚ

Μέσα σε κλίμα αποθέωσης ο Ολυμπιακός κέρδισε στο ρελαντί την ΑΕΚ με 94-77 και έκανε το 1-0 στην σειρά των ημιτελικών της GBL. Συνέχισε σε ρυθμούς Final-4 ο Άλεκ Πίτερς (17π. 5/10σ.).

Κακό ξεκίνημα από τον Ολυμπιακό, άλλαξε την εικόνα των «ερυθρολεύκων» ο Μόρις για το προβάδισμα

Mε την κλασική του πεντάδα εκκίνησε την αναμέτρηση ο Ολυμπιακός, με την ΑΕΚ να μπαίνει με ένταση στο παρκέ και τον Σκορδίλη να δίνει σκορ μέσα από την ρακέτα για το 1-6. Ο Ντόρσεϊ βρήκε το πρώτο του σουτ από μακριά (4-6 στο 2’), με την Ένωση να διατηρεί τα ηνία του σκορ (4-11 στο 3’), την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν μπει στο παιχνίδι. O Γιώργος Μπαρτζώκας κάλεσε τάιμ-άουτ, οι Πειραιώτες ανέβασαν την ένταση στην άμυνα τους, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να μειώνει στο πόντο και τον Μόντε Μόρις να βάζει για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ (15-13 στο 6’). Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ρυθμό, ο Μόρις μπήκε ζεστός από τον πάγκο (6π. 2/2τρ.) με τους γηπεδούχους να ανοίγουν την διαφορά στο +4 (23-19 στο 8’). Ο Βεζένκοφ με ένα απίθανο τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου διαμόρφωσε το 26-19 στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου εν μέσω αποθέωσης από τους φίλους των Πειραιωτών.

Ο Πίτερς «πυροβολούσε» για το διψήφιο «ερυθρόλευκο» προβάδισμα

Ο Μπαρτζώκας άνοιξε από νωρίς το rotation, ο Πίτερς βρήκε τους πρώτους του πόντους από την γραμμή των βολών με τον Ολυμπιακό να έχει φέρει το ματς στα μέτρα του. Η ΑΕΚ προσπαθούσε να παραμείνει κοντά στο σκορ (30-25 στο 13’), ωστόσο ο Πίτερς μίλησε ξανά: Ο Αμερικανός πάουερ-φόργουορντ «πυροβόλησε» δυο φορές από τα 6.75μ. εκτοξεύοντας την διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα (+15, 42-27 στο 17’), με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν επιβάλει πλήρως τον ρυθμό τους. Οι παίκτες του Σάκοτα εκμεταλλεύτηκαν τα επιπόλαια λάθη των Πειραιωτών, μειώνοντας ξανά σε μονοψήφια τιμή (-8, 44-36 στο 19’), με τον Γκρέι να διαμορφώνει το 46-38 στο φινάλε του ημιχρόνου.

Διατήρησε το προβάδισμα του ο Ολυμπιακός παρά την πίεση της ΑΕΚ

Με τρίποντο του Γκρέι μπήκε η ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος (46-41), με τον Αμερικανό φόργουορντ να είναι «ζεστός» στην 3η περίοδο (48-43). Ο Ολυμπιακός επανέφερε την διαφορά σε διψήφια τιμή με τρίποντο του Ουόκαπ (53-43 στο 22’), με τον ρυθμό να έχει πέσει αισθητά σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Ο Γκρέι μείωσε ξανά στο -6 (55-49 στο 25’), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει παράπονα από τους παίκτες του για την εικόνα τους στο παρκέ. Οι παίκτες του Σάκοτα παρουσίαζαν ανταγωνιστική εικόνα στο παρκέ, μένοντας κοντά στο σκορ (62-55 στο 27’), με τον Βεζένκοφ να αναλαμβάνει δράση διαμορφώνοντας το 67-57 στο 28’. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκλεψε την μπάλα μετά από πάσα του Νάναλι, με τον Αμερικανό ψηλό να προσφέρει και θέαμα για το 71-57 στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.

Στο ρελαντί ο Ολυμπιακός, έκανε το 1-0 στην σειρα και φουλάρει για τελικούς

Ο Ολυμπιακός με το καλημέρα του τελευταίου δεκαλέπτου θέλησε να «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη. Ουόρντ και Τζόουνς ανέβασαν την διαφορά στο +15 (75-60 στο 32'), με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκουν ρυθμό εκτοξεύοντας το προβάδισμα τους στο +20 για πρώτη φορά στην αναμέτρηση (82-62 στο 33'). Με ένα γρήγορο επιμέρους 13-6 η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα «καθάρισε» το Game 1 των ημιτελικών, με τον Έλληνα τεχνικό να ανοίγει και το rotation. Ο Νετζήπογλου βρήκε τους πρώτους του πόντους για το 89-71 στο 37' με τα τελευταία 3' να είναι περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα. Το τελικό 94-77 φανερώνει την διαφορά δυναμικόττητας του Ολυμπιακού με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν το 1-0 στην σειρά των ημιτελικών.

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 46-38, 71-57, 94-77.

sdna.gr