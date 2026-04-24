ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απάντησε στον Αταμάν ο Μαρτίνεθ: «Μπορεί να έχει καλύτερο βιογραφικό, όμως αυτό δεν αρκεί για να μας νικήσουν»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, μίλησε για τις επερχόμενες συναντήσεις της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό στα Playoffs της Ευρωλίγκας, απαντώντας και στις πρόσφατες δηλώσεις του Αταμάν.

Η Βαλένθια ετοιμάζεται για την εντός έδρας δύσκολη αναμέτρησή της με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το ισπανικό πρωτάθλημα, πριν από τις πρώτες αναμετρήσεις της με τον Παναθηναϊκό για τα playoffs της Ευρωλίγκας!

Ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και τις επερχόμενες συναντήσεις της ομάδας του με τους «πράσινους», μιλώντας και για τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι ο Ισπανός είναι καλύτερος από τον ίδιο.

«Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά που εξαρτώνται από εμάς και εγώ πρέπει να βοηθήσω την ομάδα μου. Αυτό δεν είναι μια σύγκρουση μεταξύ προπονητών, είναι μια σύγκρουση μεταξύ παικτών, μεταξύ ομάδων, και αυτός που θα κάνει τα πράγματα καλύτερα θα κερδίσει. Δεν πρόκειται για το ποιος είναι καλύτερος και για το αν εγώ πιστεύω ότι εκείνος είναι καλύτερος.

Η καριέρα μου δεν συγκρίνεται με τη δική του. Όποιος συγκρίνει τους τίτλους που έχει κατακτήσει… είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κάτι που δεν ισχύει για μένα. Αλλά δεν μου αρέσει να συγκρίνω τον εαυτό μου με κανέναν. Παρόλο που το βιογραφικό του είναι καλύτερο και είναι καλύτερος προπονητής από εμένα, αυτό δεν θα είναι αρκετό για να μας νικήσουν. Θα πρέπει να κάνουν περισσότερα», δήλωσε ο προπονητής που αναδείχθηκε ως ο καλύτερος της φετινής Ευρωλίγκας!

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ελλάδα

|

Category image

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΚ

|

Category image

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη