Απάντησε στον Αταμάν ο Μαρτίνεθ: «Μπορεί να έχει καλύτερο βιογραφικό, όμως αυτό δεν αρκεί για να μας νικήσουν»

Η Βαλένθια ετοιμάζεται για την εντός έδρας δύσκολη αναμέτρησή της με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το ισπανικό πρωτάθλημα, πριν από τις πρώτες αναμετρήσεις της με τον Παναθηναϊκό για τα playoffs της Ευρωλίγκας!

Ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και τις επερχόμενες συναντήσεις της ομάδας του με τους «πράσινους», μιλώντας και για τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι ο Ισπανός είναι καλύτερος από τον ίδιο.

«Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά που εξαρτώνται από εμάς και εγώ πρέπει να βοηθήσω την ομάδα μου. Αυτό δεν είναι μια σύγκρουση μεταξύ προπονητών, είναι μια σύγκρουση μεταξύ παικτών, μεταξύ ομάδων, και αυτός που θα κάνει τα πράγματα καλύτερα θα κερδίσει. Δεν πρόκειται για το ποιος είναι καλύτερος και για το αν εγώ πιστεύω ότι εκείνος είναι καλύτερος.

Η καριέρα μου δεν συγκρίνεται με τη δική του. Όποιος συγκρίνει τους τίτλους που έχει κατακτήσει… είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κάτι που δεν ισχύει για μένα. Αλλά δεν μου αρέσει να συγκρίνω τον εαυτό μου με κανέναν. Παρόλο που το βιογραφικό του είναι καλύτερο και είναι καλύτερος προπονητής από εμένα, αυτό δεν θα είναι αρκετό για να μας νικήσουν. Θα πρέπει να κάνουν περισσότερα», δήλωσε ο προπονητής που αναδείχθηκε ως ο καλύτερος της φετινής Ευρωλίγκας!