Πολλά ειπώθηκαν και το 2013, ώρα για πράξεις...

Με την υπεροπτική στάση και το τουπέ που είχε σε κάθε τοποθέτηση τα τελευταία χρόνια ο Πρόδρομος Πετρίδης, ήταν εύκολο για τον Χάρη Φωτίου να κερδίσει τις εντυπώσεις στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση. Επικοινωνιακός με τους δημοσιογράφους και κυρίως με τον κόσμο, τον οποίο έχει και μεγαλύτερη ανάγκη. Με κινήσεις ουσίας, όπως η παραχώρηση των μετοχών προς τον κόσμο, άνοιξε ένα καλό δίαυλο επικοινωνίας με όλα τα μέλη που πρέπει να συμβάλουν για να βρει τον δρόμο του ο ΑΠΟΕΛ.

Το ζητούμενο για τους γαλαζοκίτρινους όμως είναι να μην μείνει ο Χάρης Φωτίου και η διοίκηση του στα λόγια. Γιατί, και το 2013, όταν αναλάμβανε ο Πρόδρομος Πετρίδης, έχοντας στο πλάι του τον Χάρη Φωτίου, πολλά από αυτά είχαν ακουστεί, με τον ίδιο ή παρόμοιο τρόπο, όμως ο ΑΠΟΕΛ έφθασε τώρα σε αυτό το σημείο.

Ο Πετρίδης, σε συνέντευξη Τύπου στις 29 Νοεμβρίου 2013, μπορεί να μην ζήτησε συγνώμη, αλλά κι αυτός είχε κάνει αναγνώριση των λαθών που έγιναν στην πρώτη του θητεία. Και τότε ειπώθηκε ότι «εταιρεία και σωματείο είναι ένα», υπήρξε υπόσχεση για «διαφάνεια και ειλικρίνεια» και λέχθηκε ότι «δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν ιδέες και σκέψεις». Και τότε έγινε λόγος για ρεαλιστικό πρόγραμμα δράσης, που θα φέρει διαχρονική οικονομική υγεία. Παρόμοιο και το σύνθημα, το 2013 ήταν «ΑΠΟΕΛ σήμερα και αύριο», τώρα προστέθηκε το «Ο ΑΠΟΕΛ είσαι εσύ» συμπληρώνοντας το «Για το παρόν και το μέλλον».

Γι' αυτό λοιπόν οι ΑΠΟΕΛίστες, που φυσιολογικά βλέποντας μια προσπάθεια προς το καλύτερο σπεύδουν να βοηθήσουν, περιμένουν να δουν και στις πράξεις ότι επιτέλους η ομάδα τους θα λειτουργεί σε υγιή και σωστά πλαίσια που θα την βγάλουν από το αδιέξοδο και θα την βάλουν ξανά σε μια πορεία μακριά από αυτά τα βάσανα. Κυνηγώντας φυσικά τις επιτυχίες, αλλά λειτουργώντας πιο ορθόδοξα.