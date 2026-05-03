ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Γιουνάιτεντ κέρδισε τη Λίβερπουλ στη ματσάρα του «Όλντ Τράφορντ» και ξανά στο Champions League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Γιουνάιτεντ κέρδισε τη Λίβερπουλ στη ματσάρα του «Όλντ Τράφορντ» και ξανά στο Champions League

Ο Μέινο έκρινε το ματς και γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο την υπογραφή του νέου συμβολαίου του μέχρι το 2031.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε το ντέρμπι, επικρατώντας στο «Όλντ Τράφορντ» της Λίβερπουλ με 3-2 και έτσι εξασφάλισε μια θέση στο Champions League της επόμενης σεζόν, ενώ και ο Μάικλ Κάρικ κερδίζει ουσιαστικά την παραμονή του στον πάγκο, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής στην Premier League, καθώς εδραιώνεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» μπήκαν δυνατά στο ματς και κατάφεραν γρήγορα να πετύχουν δύο γκολ με τους Κούνια (6') και Σέσκο (14'), ενώ είχαν ευκαιρίες να «καθαρίσουν» το ματς από το Α' μέρος.

Δεν το πέτυχαν και οι «κόκκινοι» εμφανίστηκαν βελτιωμένοι στην επανάληψη και με ηγέτη τον Ντομινίκ Σομποσλάι κατάφεραν να ισοφαρίσουν, με τον Ούγγρο να μειώνει αρχικά (47') και στο 56ο λεπτό να δίνει την ασίστ στον Γκάκπο. Οι γηπεδούχοι όμως κατάφεραν να πετύχουν και τρίτο γκολ με τον Κόμπι Μέινο (77'), ο οποίος γιόρτασε έτσι με τον καλύτερο τρόπο την υπογραφή του νέου συμβολαίου του μέχρι το 2031.

Νωρίτερα, η Μπόρνμουθ δεν είχε κανένα πρόβλημα κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, νίκησε εύκολα με 3-0, ανέβηκε στην 6η θέση και είναι το βασικό φαβορί για να πάρει πρώτη το εισιτήριο για το Europa League της επόμενης σεζόν. Η ομάδα του Αντονι Ιραόλα ήταν σαφώς καλύτερη και έφθασε στη νίκη με το αυτογκόλ του Λέρμα (10') και τα τέρματα δύο 19χρονων, του Κρουπί (30') και του Ράγιαν (77').

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League έχουν ως εξής:

Λιντς-Μπέρνλι             3-1

(8΄ Σταχ, 52΄ Οκαφόρ, 56΄ Κάλβερτ-Λιούιν - 71΄ Τσαουνά)

Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ    3-0

(15' αυτ. Μαυροπάνος, 52' Τιάγκο, 83' Ντάμσγκααρντ)

Νιούκαστλ-Μπράιτον        3-1

(12' Οσούλα, 24' Μπερν, 90'+ Μπαρνς-61' Χίσελγουντ)

Γουλβς-Σάντερλαντ         1-1

(54' Μπουένο-17' Μουκιέλε)

Άρσεναλ-Φούλαμ            3-0

(9΄,45+4΄ Γκιόκερες, 40΄ Σάκα)

Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας   3-0

(10' αυτ. Λέρμα, 30' Κρουπί, 77' Ράγιαν)

Μάντσεστερ Γ.-Λίβερπουλ   3-2

(6' Κούνια, 14' Σέσκο, 77' Μέινο-47' Σομποσλάι, 56' Γκάκπο)

Άστον Βίλα-Τότεναμ        3/5

Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ    4/5

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι   4/5

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 35 αγώνες)

Άρσεναλ           76        --Champions League--

Μάντσεστερ Σίτι   70 -33αγ. --Champions League--

Μάντσεστερ Γ.     64

Λίβερπουλ         58

Άστον Βίλα        58 -34αγ.

Μπόρνμουθ         52

Μπρέντφορντ       51

Μπράιτον          50

Τσέλσι            48 -34αγ.

Φούλαμ            48

Έβερτον           47 -34αγ.

Σάντερλαντ        47

Νιούκαστλ         45

Κρίσταλ Πάλας     43 -34αγ.

Λιντς             43

Νότιγχαμ Φόρεστ   39 -34αγ.

Γουέστ Χαμ        36

Τότεναμ           34 -34αγ.

Μπέρνλι           20          --Υποβιβάστηκε--

Γουλβς            18          --Υποβιβάστηκε--

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε με τριάρα στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Ετοιμάζει βαλίτσες για την Ευρώπη ο Απόλλωνας και βάζει σε… μπελάδες την Πάφο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανησυχία με Μπρούνο στην Πάφο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στον διεθνή αγώνα η Καρολίνα Πελενδρίτου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ροθάδα: «Δεν ήμασταν καλοί, κάναμε λάθη»

ΑΕΚ

|

Category image

Γκαρσία: «Τι να σας πω για τον διαιτητή, ήταν χάλια»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Γιουνάιτεντ κέρδισε τη Λίβερπουλ στη ματσάρα του «Όλντ Τράφορντ» και ξανά στο Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συναγερμός με Μάρκες στον Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Παράπονα για Έντγκαρ Μάλσεβς

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

BINTEO: Ο Ρόσα είχε... το κλειδί και ο ΑΠΟΕΛ συνεχίζει να ελπίζει!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Ρόσα με βολίδα κράτησε ανοικτή την πόρτα της Ευρώπης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με την ΑΕΚ η απονομή του πρωταθλήματος στην Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ολοκληρώθηκε η α΄ φάση του πρωτάθλημα Ένταξης - Τα αποτελέσματα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Πρώτος τίτλος για την Τουν σε 128 χρόνια ιστορίας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Σερ Αλεξ Φέργκιουσον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη