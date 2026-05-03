LIVE: Απόλλων - Πάφος 1-0

Η μπάλα στη σέντρα.

Ο Απόλλωνας υποδέχεται την Πάφο (19:00) στο «Άλφαμεγα Stadium» για την 6η αγωνιστική.

Οι κυανόλευκοι θέλουν να αυξήσουν τη διαφορά τους από τους γαλάζιους, καθώς τις δύο ομάδες χωρίζουν μόλις δύο βαθμοί. Από την άλλη, ο Σα Πίντο θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της Πάφου.

Το LIVE του αγώνα…

10' - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα! Ο Λουκάσεν στην προσπάθεια του να διώξει μετά από σέντρα του Γκασπάρ, έστειλε τη μπάλα στην εστία της ομάδας του και έβαλε σε θέση οδηγού τους γηπεδούχους.

1' - Σέντρα στη Λεμεσό.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ, Άδωνη, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Μπράουν, Λιούμπιτς, Ασουνσάο, Ροντρίγκες, Τόμας, Μάρκες.

ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Νταβίντ Λουίζ, Λουκάσεν, Ιωάννου, Όρσιτς, Σούνιτς, Μίμοβιτς, Πέπε, Ντράγκομιρ, Ζάζα, Άντερσον.

ΣΚΟΡΕΡ: 10' Λουκάσεν (αυτογκόλ) / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 9' Σούνιτς

Διαιτητής: Lasse Graagaard

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Michael Tykgaard

AVAR: Τουμάζου Ανδρέας

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας