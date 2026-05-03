LIVE: Απόλλων - Πάφος 1-0
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ζωντανά η εξέλιξη του αγώνα
Η μπάλα στη σέντρα.
Ο Απόλλωνας υποδέχεται την Πάφο (19:00) στο «Άλφαμεγα Stadium» για την 6η αγωνιστική.
Οι κυανόλευκοι θέλουν να αυξήσουν τη διαφορά τους από τους γαλάζιους, καθώς τις δύο ομάδες χωρίζουν μόλις δύο βαθμοί. Από την άλλη, ο Σα Πίντο θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της Πάφου.
Το LIVE του αγώνα…
10' - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα! Ο Λουκάσεν στην προσπάθεια του να διώξει μετά από σέντρα του Γκασπάρ, έστειλε τη μπάλα στην εστία της ομάδας του και έβαλε σε θέση οδηγού τους γηπεδούχους.
1' - Σέντρα στη Λεμεσό.
ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ, Άδωνη, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Μπράουν, Λιούμπιτς, Ασουνσάο, Ροντρίγκες, Τόμας, Μάρκες.
ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Νταβίντ Λουίζ, Λουκάσεν, Ιωάννου, Όρσιτς, Σούνιτς, Μίμοβιτς, Πέπε, Ντράγκομιρ, Ζάζα, Άντερσον.
ΣΚΟΡΕΡ: 10' Λουκάσεν (αυτογκόλ) / -
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 9' Σούνιτς
Διαιτητής: Lasse Graagaard
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Michael Tykgaard
AVAR: Τουμάζου Ανδρέας
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας