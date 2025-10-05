ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ένα τεράστιο respect στον υπέροχο κόσμο της Ανόρθωσης

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Τι να τους πεις, δεν τους πτοεί τίποτα!

Αυτό που συμβαίνει φέτος με τον κόσμο της Ανόρθωσης είναι ομολογουμένως εκπληκτικό. Αγωνιστικά, η ομάδα παραπαίει και βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ τα οικονομικά προβλήματα ολοένα και «σφίγγουν τη θηλιά» στον ιστορικό σύλλογο. Φέτος είναι η πιο δύσκολη χρονιά για τους κυανόλευκους της Αμμοχώστου μετά τον πρώτο χρόνο της προσφυγιάς. Το μέλλον προδιαγράφεται δυσοίωνο, ωστόσο ο κόσμος της Ανόρθωσης εξακολουθεί να δηλώνει παρών.

Δεν τον πτοούν ούτε οι συντριβές, ούτε το αδύνατο έμψυχο δυναμικό, αλλά ούτε το γεγονός ότι ο μοναδικός ρεαλιστικός στόχος είναι η αποφυγή της διαβάθμισης. Αγαπά παθολογικά και στηρίζει δυναμικά την ομάδα του. Παραμένει δίπλα της και στα δύσκολα. Ο κόσμος είναι ο βασικός «αιμοδότης» της ομάδας, αφού η οικονομική στήριξη που παρέχει μέσω της πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί είναι υπερπολύτιμη. Ήδη, το 20% του στόχου έχει επιτευχθεί χάρις στις εισφορές του απλού φίλαθλου.

Η Ανόρθωση εξακολουθεί να υπάρχει λόγω του κόσμου της, όπως και το «Αντώνης Παπαδόπουλος» λόγω της τιτάνιας προσπάθειας που έγινε πέρσι για να σωθεί. Η φετινή παρουσία των οπαδών στα γήπεδα αδιαμφισβήτητα είναι συγκλονιστική. Ούτε ομάδες που πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια και κάνουν πρωταθλητισμό δεν κουβαλούν τον όγκο οπαδών της Ανόρθωσης. Είναι πραγματικά απίστευτη και συγκινητική η αγάπη του κόσμου για τον Φοίνικα. Ενώ έχουν δεχθεί πολλές πίκρες τα τελευταία χρόνια, γνωρίζουν ότι η ομάδα τους έχει αρκετές αγωνιστικές αδυναμίες και κενά, εντούτοις στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» συνεχίζουν να πηγαίνουν 6-7 χιλιάδες οπαδοί κατά μέσο όρο σε κάθε παιχνίδι.

Η, δε, στάση των οργανωμένων μετά τους αγώνες, ακόμα και μετά από οδυνηρές ήττες (βλέπε Εθνικό Άχνας, Ομόνοια, AEΛ), είναι τρομερή, άξια θαυμασμού. Ένα μεγάλο μπράβο, λοιπόν, στον υπέροχο κόσμο της Ανόρθωσης. Αυτός κρατεί ακόμα ζωντανό το σωματείο. Ένα τεράστιο respect.

