«Απογειώνονται» οι κυπριακές και οι ελληνικές ομάδες!

Αποτελεί τεράστια επιτυχία το γεγονός ότι στις φετινές ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις θα συμμετάσχουν στα League Phase τρεις κυπριακές και τέσσερις ελληνικές ομάδες.

Ο Ολυμπιακός Π. και η Πάφος F.C. στο Champions League (μάλιστα θα αναμετρηθούν μεταξύ τους), ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στο Europa League και η ΑΕΚ Λάρνακας, η Ομόνοια και η ΑΕΚ Αθηνών στο Conference League. Οι κυπριακές ομάδες απέδειξαν (και) αυτό το καλοκαίρι πόσο πολύ έχουν ισχυροποιηθεί, τουλάχιστον σ’ επίπεδο προκριματικών γύρων. Η εκπληκτική Ομόνοια έκανε σμπαράλια τη Βόλφσμπεργκερ, την οποία θα έπρεπε να είχε κερδίσει και στην Αυστρία. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπραν αλλά συνιστά επιτυχία το γεγονός ότι συνεχίζει το ευρωπαικό της οδοιπορικό. Όσον αφορά την Πάφος F.C. δείχνει ότι ξεφεύγει από τα κυπριακά ποδοσφαιρικά δεδομένα. Αυτό, τουλάχιστον, φάνηκε από τη μέχρι τώρα ευρωπαϊκή της πορεία. Πλέον, καλείται να σταθεί αξιοπρεπώς απέναντι σε μεγαθήρια. Ακόμα και ο Άρης Λεμεσού, ο οποίος αποκλείστηκε στον γ΄ προκριματικό γύρο του Conference League, έβγαλε καλή εικόνα. Ήταν ισάξιος αντίπαλος με την ΑΕΚ Αθηνών και έχασε την πρόκριση στις λεπτομέρειες.

Ιδιαίτερα ενισχυμένες και δυνατές παρουσιάζονται και οι μεγάλες ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός Π. φαντάζει (θεωρητικά τουλάχιστον) πανίσχυρος, ενώ πολύ καλές εντυπώσεις αφήνει και ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ «ξύπνησε» στον επαναληπτικό με τη Ριέκα, φανερώνοντας τις πραγματικές, μεγάλες του δυνατότητες. Την πιο δύσκολη αποστολή είχε η ΑΕΚ. Έχοντας, όμως, στον πάγκο της έναν εξαιρετικό προπονητή (τουλάχιστον με τα μέχρι σήμερα δείγματα γραφής του), τον Μάρκο Νίκολιτς, πέτυχε αυτό που φάνταζε εξαιρετικά δύσκολο, τις τρεις συνεχόμενες προκρίσεις. Και μάλιστα αήττητη. Απέναντι στην Άντερλεχτ, η ΑΕΚ ήταν επιβλητική. Το μόνο βέβαιο είναι ότι τουλάχιστον μέχρι τον χειμώνα θα παρακολουθήσουμε συναρπαστικές ποδοσφαιρικές (ευρωπαϊκές) βραδιές μ’ έντονο το κυπριακό και ελληνικό στοιχείο. Καλή θέαση.

 

Διαβαστε ακομη