Ασταμάτητος ο Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι!

Σε τρομερή κατάσταση βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος οδηγεί την Ίντερ Μαϊάμι σε νέες επιτυχίες. Ο Αργεντινός σταρ σημείωσε δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο (74’, 86), οδηγώντας την ομάδα του σε εμφατική νίκη με 4-0 απέναντι στη Νιου Γιορκ Σίτι στο Citi Field. Τα άλλα δύο γκολ πέτυχαν ο Ροντρίγκεθ στο 43’ και ο Σουάρες με πέναλτι στο 83’.

Αυτή η νίκη είχε ιδιαίτερη σημασία για την ομάδα του Μαϊάμι, καθώς εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία της στα play offs του MLS.

Ο Μέσι έχει σκοράρει πέντε φορές μέσα στις τελευταίες εννέα ημέρες και πέτυχε για όγδοη φορά φέτος τουλάχιστον δύο γκολ σε αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι. Με αυτή την επίδοση, έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του MLS που φτάνει σε τέτοιο ρεκόρ σε μία μόνο σεζόν.

