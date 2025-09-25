ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Europa League: Ματσάρες σε Μπέρμιγχαμ και Στουτγάρδη

Τα Άστον Βίλα-Μπολόνια και Στουτγάρδη-Θέλτα ξεχωρίζουν από τα ματς που ρίχνουν την αυλαία της πρεμιέρας του Europa League.

Πέραν της εκτός έδρας δοκιμασίας του Παναθηναϊκού στην έδρα της Γιουνγκ Μπόις, υπάρχουν άλλες οκτώ αναμετρήσεις που ρίχνουν την αυλαία στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League

Αναμφίβολα, τα δύο που ξεχωρίζουν είναι σε Μπέρμιγχαμ και Στουτγάρδη. Στο μεν Μπέρμιγχαμ, η Άστον Βίλα φιλοξενεί την Μπολόνια σε σούπερ ματσάρα. Στη δε Στουτγάρδη, η τοπική ομάδα θα υποδεχτεί τη Θέλτα σε έναν τρομερά αμφίρροπο αγώνα.

Το Ουτρέχτη-Λιόν έχει επίσης το δικό του ενδιαφέρον, όπως και τα Ζάλτσμπουργκ-Πόρτο, Ρέιντζερς-Γκενγκ που επίσης δεν έχουν ξεκάθαρο φαβορί και αουτσάιντερ.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας:

Τετάρτη (24/9)

Mίντιλαντ-Στουρμ Γκρατς (19:45)

ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:45)

Ερυθρός Αστέρας-Σέλτικ (22:00)

Μάλμε-Λουντογκόρετς (22:00)

Μπέτις-Νότιγχαμ (22:00)

Μπράγκα-Φέγενορντ (22:00)

Νις-Ρόμα (22:00)

Ντινάμο Ζάγκρεμπι-Φενέρμπαχτσε (22:00)

Φράιμπουργκ-Βασιλεία (22:00)

Πέμπτη 25/9

Γκο Αχέντ Ιγκλς-Στεάουα (19:45)

Λιλ-Μπραν (19:45)

Άστον Βίλα-Μπολόνια (22:00)

Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός (22:00)

Ουτρέχτη-Λιόν (22:00)

Ρέιντζερς-Γκενκ (22:00)

Ζάλτσμπουργκ-Πόρτο (22:00)

Στουτγκάρδη-Θέλτα (22:00)

Φερεντσβάρος-Βικτόρια Πλζεν (22:00)

Η επόμενη 2η αγωνιστική:

Πέμπτη 2/10

Βικτόρια Πλζεν-Μάλμε (19:45)

Λουντογκόρετς-Μπέτις (19:45)

Μπολόνια-Φράιμπουργκ (19:45)

Μπραν-Ουτρέχτη (19:45)

Παναθηναϊκός-Γκο Αχέντ Ιγκλς (19:45)

Ρόμα-Λιλ (19:45)

Σέλτικ-Μπράγκα (19:45)

Στεάουα-Γιούνγκ Μπόις (19:45)

Φενέρμπαχτσε-Νις (19:45)

Βασιλεία-Στουτγκάρδη (22:00)

Γκενκ-Φερεντσβάρος (22:00)

Θέλτα-ΠΑΟΚ (22:00)

Λιόν-Ζάλτσμπουργκ (22:00)

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ (22:00)

Νότιγχαμ-Μίτιλαντ (22:00)

Πόρτο-Ερυθρός Αστέρας (22:00)

Στουρμ Γκρατς-Ρέιντζερς (22:00)

Φέγενορντ-Άστον Βίλα (22:00)

sport-fm.gr 

 

ΔΙΕΘΝΗ

