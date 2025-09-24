Πρόστιμα κι αποκλεισμοί στις αποφάσεις από τον Αθλητικό Δικαστή

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή Ιωάννη Χριστοδούλου κατά του MICHALCEA MARIUS / μέλος του προσωπικού της ΠΑΦΟΣ F.C. που αποβλήθηκε γιατί έριξε με βίαιο τρόπο μπουκαλάκι με νερό προς τον Α’ Βοηθό Διαιτητή βρίσκοντας τον στο κεφάλι στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α΄ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/13.09.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Ιωάννη Χριστοδούλου κατά του MADBER MOHAMAD ANWAR HOSSAIN Τραυματιοφορέα της ΠΑΦΟΣ FC που αποβλήθηκε γιατί μετά το τέλος του αγώνα προκαλούσε και έβριζε τον αντίπαλο παράγοντα που ήταν αποβλημένος ο οποίος πήγαινε προς τα αποδυτήρια στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α΄ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού /13.09.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Ιωάννη Χριστοδούλου κατά του BEDOYA SEQUEIROS MIGUEL, μέλος του προσωπικού του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού που αποβλήθηκε γιατί έφυγε από τον πάγκο της ομάδα του και πήγε στον αντίπαλο πάγκο και προκαλούσε τους αντίπαλους ποδοσφαιριστές στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α΄ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού /13.09.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Νικόλα Νεοκλέους κατά του Μάριου Θεμιστοκλέους Έφορου Ποδοσφαίρου του ΧΑΛΚΑΝΟΡΑ Ιδαλίου που αποβλήθηκε γιατί έφευγε συνεχώς από την θέση του για να διαμαρτυρηθεί στον Α’ Βοηθό στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α΄ Φάση περιόδου 2025-2026 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου/14.09.2025 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για ανάρτηση πανό ακατάλληλου για αθλητικές εκδηλώσεις, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε πριν την έναρξη του αγώνα (κατά παράβαση των οδηγιών που εδόθησαν με επιστολή του Διευθυντή της ΚΟΠ ημερομηνίας 19/08/2025 και 11/09/2025, η ομάδα εισήλθε πριν την έναρξη του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο συνοδευόμενη στο σύνολο από 22 παιδιά - 2 παιδιά ανά ποδοσφαιριστή τα οποία και έφεραν λογότυπο το οποίο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τις γενικές αρχές της κυπριακής νομοθεσίας για τη διαφήμιση προς ανηλίκους αναφορικά με επενδυτικές υπηρεσίες υψηλού ρίσκου) κατά παράβαση των άρθρων 2, 4 (γ) και 4 (στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΑΕΚ Λάρνακας /13.09.2025 (3η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΑΕΚ Λάρνακας /13.09.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/13.09.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου FREEDOM24 KRASAVA ENY για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων των παιδιών επαναφοράς της μπάλας (ball boys) κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 45 – 52 του Κεφαλαίου VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας 2025/2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 FREEDOM24 KRASAVA ENY – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου/15.09.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) γιατί προκάλεσε την καθυστέρηση έναρξης του β ημιχρόνου κατά 2.20 λεπτά, κατά παράβαση του άρθρου 4(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για ρίψη αντικειμένου στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα (στο 80 λεπτό του αγώνα ρίχθηκε από τον πάγκο της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο μπουκάλι με νερό), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/13.09.2025 (3η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού:

(α) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί, φωτοβολίδες), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί, φωτοβολίδες) κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) γιατί προκάλεσε την καθυστέρηση έναρξης του β ημιχρόνου κατά 2.20 λεπτά, κατά παράβαση του άρθρου 4(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(ε) για είσοδο φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα (56 λεπτό), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(στ) για ανάρτηση πανό ακατάλληλου για αθλητικές εκδηλώσεις, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(ζ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/13.09.2025 (3η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού:

(α) για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για είσοδο στον χώρο των αποδυτηρίων μη εξουσιοδοτημένων ατόμων μετά το τέλος του αγώνα (δεν ήταν γραμμένοι στο φύλλο αγώνος και δεν έφεραν κονκάρδα για τον χώρο), κατά παράβαση των άρθρων 40 και 41 του κεφαλαίου VII της Προκήρυξης Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας 2025/2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών στην νότια κερκίδα του σταδίου από οπαδούς της ομάδας (μπύρες) κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφαλαίου VII της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας περιόδου 2025/26 και του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού – ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας/14.09.2025 (3η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΔΟΞΑΣ Κατωκοπιάς γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου /12.09.2025 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου γιατί δεν επιβεβαίωσε ηλεκτρονικά στο σύστημα Comet το Φύλλο Αγώνος, κατά παράβαση στα άρθρα 13 - 23 του Κεφαλαίου ΙΧ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας 2025-2026.

Απόφαση:Πρόστιμο.

(2) του ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑΚΟΥΜΗ γυμνασίαρχου της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου ο οποίος ήταν εγγεγραμμένος στο φύλλο αγώνος υπό την ιδιότητα του γυμνασίαρχου γιατί παρέλειψε να παρουσιασθεί έγκαιρα στο γήπεδο για την εκτέλεση τον καθηκόντων του , κατά παράβαση του άρθρου 30 του Κεφαλαίου ΧΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας περιόδου 2025/2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας/13.09.2025 (1η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας/13.09.2025 (1η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαϊου:

(α) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί, καπνογόνα), κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (δ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί, καπνογόνα) κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(γ1) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για ανάρτηση πανό ακατάλληλου για αθλητικές εκδηλώσεις από οπαδούς της ομάδας πριν την έναρξη του αγώνα με υβριστικό και/ή αισχρό και/ή χυδαίο περιεχόμενο, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχες μπύρες) από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου /14.09.2025 (1η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

(α) της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας ότι κατά παράβαση του Κεφ. 1 του άρθρου 11 της Προκήρυξης Νέων & Παίδων περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας /13.09.2025 χρησιμοποίησε αντικανονικά τον ποδοσφαιριστή MAKOSSO MOUNGADJI CURTIS JUNIOR και συγκεκριμένα ο ποδοσφαιριστής δεν δικαιούται να αγωνισθεί γιατί είναι ξένος και δεν έκλεισε το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την διάρκεια του Πρωταθλήματος (από τον πρώτο αγώνα της 1ης Αγωνιστικής μέχρι και την λήξη του τελευταίου αγώνα της τελευταίας Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος)

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του ποδοσφαιριστή MAKOSSO MOUNGADJI CURTIS JUNIOR ότι έλαβε μέρος αντικανονικά ενώ δεν εδικαιούτο να αγωνισθεί στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 A’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/13.09.2025 γιατί είναι ξένος και δεν έκλεισε το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την διάρκεια του Πρωταθλήματος (από τον πρώτο αγώνα της 1ης Αγωνιστικής μέχρι και την λήξη του τελευταίου αγώνα της τελευταίας Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/13.09.2025 (1η Αγωνιστική).

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Νέων U19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/13.09.2025 (1η Αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Ε.Ν.Παραλιμνίου.