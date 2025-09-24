Άλλο ένα κακό σερί ενώπιόν του!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

H πρόκληση ενόψει του αγώνα κόντρα στον ΑΠΟΕΛ

Μετά το σπάσιμο της «κατάρας» που ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια κόντρα στην Πάφο FC, ο Απόλλωνας κόλλησε ακολούθως μία δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία κόντρα στην Ένωση και πλέον προετοιμάζεται για τον αγώνα της ερχόμενης Κυριακής (28/09, 19:00) απέναντι στον ΑΠΟΕΛ ώστε να ξεφύγει από ακόμα έναν παράγοντα που τον βασανίζει εδώ και δύο χρόνια.

Κόντρα στους γαλαζοκίτρινους η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή θα επιχειρήσει να πανηγυρίσει την τρίτη σερί επιτυχία της, κάτι που έχει να πετύχει εδώ και 24 μήνες.

Συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που κατάφερε να έχει τρεις συναπτές επιτυχίες ήταν τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν είχε κάνει ξεκίνημα στην περίοδο 2023-24 με οκτώ παιχνίδια άνευ ήττας, με τα τέσσερα τελευταία να είναι νικηφόρα. Τότε ο Απόλλωνας είχε επικρατήσει κατά σειρά των ΑΕΛ (0-2), Άρη (0-1), Δόξα (4-0) και ΑΕΖ (0-5). Στα αγωνιστικά, σίγουρος απόντας είναι ο τιμωρημένος Σπόλιαριτς.

 

Διαβαστε ακομη