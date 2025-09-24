ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόστιμο και χαμένο παιχνίδι η Ομόνοια, αποκλεισμό στον Κέρτις Τζούνιορ

Για την αντικανονική συμμετοχή του παίκτη σε αγώνα της Κ19

Την απόφασή του για την αντικανονική συμμετοχή του Κέρτις Τζούνιορ σε αγώνα της Κ19 της Ομόνοιας απέναντι στην Ένωση ανακοίνωσε ο Αθλητικός Δικαστής (διαβάστε ΕΔΩ για την υπόθεση).

Ο Αριστοτέλης Βρυωνίδης αποφάσισε τον αποκλεισμό μίας αγωνιστικής για τον παίκτη, ενώ ο αγώνας κατοχυρώθηκε με 3-0 υπέρ της ομάδας του Παραλιμνίου (σ.σ. οι πράσινοι είχαν κερδίσει με 1-0).

Αναλυτικά η απόφαση:

*Καταγγελία κατά: 

(α) της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας ότι κατά παράβαση του Κεφ. 1 του άρθρου 11 της Προκήρυξης Νέων & Παίδων περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 Α’ Κατηγορίας  περιόδου 2025-2026 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας /13.09.2025 χρησιμοποίησε αντικανονικά τον ποδοσφαιριστή  MAKOSSO MOUNGADJI CURTIS JUNIOR και συγκεκριμένα ο ποδοσφαιριστής δεν δικαιούται  να αγωνισθεί γιατί είναι ξένος και δεν έκλεισε το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την διάρκεια του Πρωταθλήματος (από τον πρώτο αγώνα της 1ης Αγωνιστικής μέχρι και την λήξη του τελευταίου αγώνα της τελευταίας Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος)

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του ποδοσφαιριστή MAKOSSO MOUNGADJI CURTIS JUNIOR   ότι έλαβε μέρος αντικανονικά ενώ δεν εδικαιούτο να αγωνισθεί στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 A’  Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/13.09.2025 γιατί είναι ξένος και δεν έκλεισε το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την διάρκεια του Πρωταθλήματος (από τον πρώτο αγώνα της 1ης Αγωνιστικής μέχρι και την λήξη του τελευταίου αγώνα της τελευταίας Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα. 

στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/13.09.2025 (1η Αγωνιστική).

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Νέων U19 Α’ Κατηγορίας  περιόδου 2025-2026 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/13.09.2025 (1η Αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Ε.Ν.Παραλιμνίου.

 

Διαβαστε ακομη