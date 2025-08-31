Έφυγες νωρίς, Μαρία Αριστοτέλους...

Δυο ήταν τα γεγονότα που σημάδεψαν τη βδομάδα που μας πέρασε. Πρώτα ήρθε το πολύ δυσάρεστο, ο θάνατος της πρωταθλήτριας, Μαρίας Αριστοτέλους. Έφυγε νωρίς, μόλις στα 34 της χρόνια...

Έφυγε παλεύοντας με τον καρκίνο κι εκεί που έδειχνε να βγαίνει νικήτρια, υπέκυψε στο μοιραίο και βύθισε σε πένθος τον αγαπημένο της σύζυγο με τον οποίο φρόντισε να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου λίγους μήνες πριν. Βύθισε σε πένθος ολόκληρο τον στίβο, τους συναθλητές της στο ΓΣΠ, τους παράγοντες, τον κόσμο.

Έφυγε η Μαρία, όμως άφησε πίσω της ένα γενναίο κορίτσι που θα θυμίζει σε όλους πώς παλεύουν οι γενναίοι άνθρωποι που πιστεύουν στη ζωή.

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ σου αγαπημένη μας Μαρία Αριστοτέλους, θα σε θυμούμαστε πάντα και θα φωτίζεις τον δρόμο όλων εμάς...

Ευρωπαία Πάφος FC...

Το δεύτερο γεγονός έφερε χαρά. Η Πάφος FC έγινε ευρωπαία καθώς ανέβηκε ψηλά στ’ αστέρια μαζί με τις άλλες ομάδες που έγραψαν Ιστορία στο Champions League.

Η Πάφος εκμεταλλεύτηκε πλήρως την οικονομική άνεση που υπάρχει και, το κυριότερο, δεν επένδυσε μόνο σε παίκτες αλλά, πολύ περισσότερο, σε προσωπικό κι εγκαταστάσεις και ιδού τα αποτελέσματα. Έξω η Μακάμπι, έξω η Ντιναμό Κιέβου, στο κανναβάτσο και ο Ερυθρός Αστέρας του κλαμένου Βλάνταν Μιλόγιεβιτς!

Εμπρός Πάφος, συνέχισε όπως πας, ήρθε η ώρα να τραγουδήσουμε όλοι μαζί για σένα, για τον Βαγορή, για την Κύπρο, με τον περίφημο ύμνο του πιο αναγνωρίσιμου κι εμβληματικού ποδοσφαιρικού ύμνου να μας συνοδεύει... Μπράβο Πάφος!