Σύσκεψη στην UEFA για αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της

Αύριο θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για να αποφασιστεί εάν θα τιμωρηθούν με αποκλεισμό ή όχι οι ομάδες του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της UEFA.

Το μέλλον των ομάδων του Ισραήλ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κρίνεται αύριο.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA έχει προγραμματίσει αύριο σύσκεψη στην οποία θα τεθεί επί τάπητος το ενδεχόμενο αποκλεισμού των ομάδων του από τις διοργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι τώρα, η κίνηση ξεκίνησε από το Κατάρ, ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς υποστηρικτές της UEFA, το οποίο ηγήθηκε της πίεσης που ασκείται κατά του Ισράηλ μετά από όλα όσα γίνονται τους τελευταίους μήνες στη Γάζα.

Ήδη υπάρχουν φήμες ότι πολλά, κατά κάποιους τα περισσότερα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι υπέρ της τιμωρίας των ομάδων της χώρας, κάτι που θα διαπιστωθεί στην αυριανή ψηφοφορία.

Θυμίζουμε ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, οι οποίες αυξάνονται για την συμμετοχή των ομάδων του. Ο Ερίκ Καντονά σε δηλώσεις του ζήτησε την τιμωρία των ομάδων της χώρας, ενώ η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ισπανίας έχει ήδη τονίσει ότι στην περίπτωση πρόκρισης του Ισραήλ στην τελική φάση του Μουντιάλ τότε θα εξετάσει το ενδεχόμενο να αποσύρει την εθνική της ομάδα.

Πηγή: sport-fm.gr

ΔΙΕΘΝΗ

