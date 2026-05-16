Ο Μιλίσεβιτς το... μοίρασε στο 90+3΄!

Η Πάφος κράταγε το τρίποντο κόντρα στην ΑΕΚ σχεδόν μέχρι το φινάλε όμως το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μιλίσεβιτς στο 90+3΄διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στην «Αρένα»

Χορταστικό από γκολ και φάσεις το ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής των Πλέι Οφ με την ΑΕΚ και την Πάφο να συμβιβάζονται με το ισόπαλο 2-2 και να παίρνουν από έναν βαθμό ενόψει της επόμενης και τελευταίας αγωνιστικής. 

Το σκορ άνοιξε ο Μπάγιτς στο 22΄βάζοντας μπροστά την ΑΕΚ. Η Πάφος απάντησε με τον Πέπε στο 31΄και στο 88΄ο Όντεφαλκ διαμόρφωσε το 2-1 για τους Παφίτες. Η ομάδα της Λάρνακας όμως είχε την τελευταία λέξη για το τέλος με τον Μιλίσεβιτς ο οποίος με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 90+3΄διαμόρφωσε το 2-2. 

Η ΑΕΚ ανέβηκε στους 66΄βαθμούς πέφτοντας στην τρίτη θέση. Η Πάφος παρέμεινε 4η με 59. 

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ: Παρασκευά, Ιωάννου, Σουάρεθ (58΄Γκονζάλεζ) Λέδες, Μπάγιτς, Μιλίσεβιτς, Πέρε Πονς, Μιραμόν (90+5΄Γκαρθία),  Χάμπος (90+4΄Ρομπέρζ), Ναούμ (56΄Εκπολό) Καρδέρο. 

ΠΑΦΟΣ: Γκόρτερ, Νταβίντ Λουίζ, Κίνα, Ζάζα, Ιωάννου, Όρσιτς (84΄Σέμα), Λουκάσεν, Σούνιτς (73΄Σίλβα) Ντράγκομιρ (84΄Όντεφαλκ), Κορέια (73΄Μίμοβιτς) Πέπε. 

ΓΚΟΛ: 22΄Μπάγιτς, 90+3΄Μιλίσεβιτς/31΄Πέπε, 88΄Όντεφαλκ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 55΄Χάμπος/34΄Νταβίντ Λουίζ, 45+1΄Κορέια, 74΄Λουκάσεν, 90+5΄Σίλβα 

Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

