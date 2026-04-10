Το τόλμησε o Βέσκο και κερδισμένος βγήκε ο Εθνικός

Θέλει δύο πανέτοιμους παίκτες σε κάθε θέση ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς και για αυτό έκανε δεξιό μπακ τον Μασάδο. Από επιθετικό τον έκανε αμυντικό και του βγαίνει.

Ο 33χρονος Πορτογάλος επιθετικός δικαίωσε τον Βέσκο Μιχαήλοβιτς στην θέση του δεξιού μπακ.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι Πάρης Ψάλτης και Μάριος Δημητρίου να μένουν στον πάγκο. Βέβαια ο Ψάλτης μαζί με τον Μασάδο αποτελούν τις πρώτες επιλογές του Μιχαήλοβιτς για το δεξί άκρο της άμυνας. Ο Δημητρίου εκτός από κάποια παιχνίδια ως αλλαγή δεν ήταν ποτέ βασικός και είναι μόνιμα παγκίτης.

Βέσκο «έσσο» έτοιμος

Μετά την διακοπή ο Εθνικός θα παίξει με την Κράσαβα. Ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς είδε την Κράσαβα στον αγώνα με τον Ακρίτα. Πήρε τις σημειώσεις του και μελετάει την Κράσαβα για να είναι έτοιμος να την αντιμετωπίσει και να την κτυπήσει.