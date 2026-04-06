Κέρδισε, ανάσανε, έχει προοπτική παραμονής και θα κάνει καλό Πάσχα! Ο λόγος για τον Εθνικό Άχνας που επικράτησε της Ανόρθωσης που ήταν αήττητη στα τελευταία εφτά της παιχνίδια και τούτο αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Ο Εθνικός παραμένει ζωντανός στην μάχη της παραμονής. Μετά την νίκη επί της Ανόρθωσης οι κυανόλευκοι έφθασαν τους 27 βαθμούς.

Η νίκη επί της Ανόρθωσης ήταν η πρώτη του Βέσκο Μιχαήλοβιτς στον πάγκο του Εθνικού. Ο Σερβοκύπριος προπονητής ζήτησε μόνο την ουσία με την Ανόρθωση και πέτυχε τον στόχο του. Ο Βέσκο πανηγύρισε το πρώτο του τρίποντο και συνεχίζει να ελπίζει πως θα κρατήσει τον Εθνικό στα σαλόνια.