Μιχαΐλοβιτς: «Είμαι πολύ αισιόδοξος πως θα μείνουμε στη κατηγορία»

Ικανοποιημένος με το τρίποντο ο Βέσκο Μιχαΐλοβιτς.

Ο προπονητής του Εθνικού παραχώρησε δηλώσεις μετά τη νίκη επί της Ανόρθωσης και ανέφερε μεταξύ άλλων πως είναι αισιόδοξος για τη συνέχεια.

Αναλυτικά: «Δεν είχε φάσεις το παιχνίδι, όμως αυτό που μετρά είναι πως πήραμε τη νίκη έστω και δύσκολα. Όταν συζητούσαμε το πρόγραμμα, είπαμε πως με τις δύο μεγάλες ομάδες πρέπει να πάρουμε 4 ή 6 βαθμούς. Μας περιμένει δύσκολο έργο, όμως με αυτό το πάθος και τη θέληση, είμαι πολύ αισιόδοξος πως θα μείνουμε στη κατηγορία γιατί αξίζει στην ομάδα. Έχουν κίνητρο οι παίκτες, πρέπει να δουλέψουμε στη ψυχολογία. Είδα μια ομάδα παικτών με δυνατούς χαρακτήρες. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε».