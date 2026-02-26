Ο Χάαλαντ μίλησε για το μέλλον του Γκουαρδιόλα

Το μέλλον του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι παραμένει αμφίβολο, παρά το γεγονός πως ο Καταλανός τεχνικός έχει συμβόλαιο έως το 2027, το οποίο υπέγραψε πίσω στον Νοέμβριο του 2024.

Πολλαπλά δημοσιεύματα ανά διαστήματα αναφέρουν πως ο Πεπ πιθανότατα θα αποχωρήσει στο φινάλε της τρέχουσας σεζόν, με τον ίδιο σε καμία περίπτωση να μην έχει δώσει κάποια... σοβαρή απάντηση.

Ωστόσο, ο Έρλινγκ Χάαλαντ με δηλώσεις του, άφησε να εννοηθεί πως η θητεία του Πεπ στην μπλε γωνία του Μάντσεστερ όντως μπορεί να φτάσει στο τέλος της πριν το αναμενόμενο.

Μιλώντας στο TNT Sports, ο Νορβηγός μίλησε για την καλή σχέση που διατηρεί με τον προπονητή του, ενώ τα λόγια του από πολλούς θεωρήθηκαν ως... προφητεία για το μέλλον του Γκουαρδιόλα.

«Όταν μιλάω για καλούς ανθρώπους γύρω μου, δεν αναφέρομαι μόνο στους φίλους μου αλλά και στους ανθρώπους του συλλόγου. Είμαι τυχερός που βρίσκομαι σε έναν σύλλογο με τόσους πολλούς καλούς ανθρώπους και με τον Πεπ, που μας ωθεί κάθε μέρα.

Είμαι τυχερός που συνεργάστηκα με τον Πεπ για τρεισήμισι χρόνια. Ήταν μια καταπληκτική περίοδος, όπως όλοι γνωρίζουμε, και ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στο μέλλον, πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Πρέπει να συνεχίσω να πιέζω τον εαυτό μου και τους άλλους γύρω μου για να γίνω καλύτερος».

