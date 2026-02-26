ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Κουρτουά γνωρίζει ήδη την αντίπαλο της Ρεάλ στους «16»: «Όλοι το ξέρουν...»

Δημοσιευτηκε:

Ο Τιμπό Κουρτουά στις δηλώσεις του μετά την πρόκριση της Ρεάλ Μαδρίτης στους «16» του Champions League αναφέρθηκε στην... προσεχή αντίπαλο.

Για ακόμη μια χρονιά η Ρεάλ Μαδρίτης δίνει το «παρών» στις 16 κορυφαίες ομάδες του Champions League, έχοντας αποκλείσει την Μπενφίκα στον ενδιάμεσο γύρο των Playoffs με το συνολικό 3-1.

Οι «Μερένγκχες» πλέον περιμένουν να μάθουν αντίπαλο με φόντο τα προημιτελικά του θεσμού, γνωρίζοντας πως αυτός θα είναι είτε η Μάντσεστερ Σίτι είτε η Σπόρτινγκ.

Φαίνεται όμως πως ο Τιμπό Κουρτουά δεν έχει καμία αμφιβολία για το γεγονός πως η ομάδα του θα βρει ξανά στον δρόμο της εκείνη του Πεπ Γκουαρδιόλα, στην κλήρωση της Παρασκευής (27/2). Ο Βέλγος πορτιέρε σε δηλώσεις του μετά το φινάλε του αγώνα με τους «Αετούς», με δόση χιούμορ αλλά και... αγανάκτησης, ανέφερε πως «Όλοι γνωρίζουν ότι θα είναι η Μάντσεστερ Σίτι στην κλήρωση».

Διαβαστε ακομη