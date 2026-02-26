ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οκτώ αλλαγές από ΑΠΟΕΛ

Επανέφερε τους (πιο) βασικούς ο Χένινγκ Μπεργκ στην ενδεκάδα της Ομόνοιας για τη ρεβάνς με τη Ριέκα, σε σχέση με αυτούς που επέλεξε στο «αιώνιο» ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ.

Ο Νορβηγός προπονητής προχώρησε σε οκτώ αλλαγές εν συγκρίσει με το «αιώνιο» ντέρμπι κρατώντας μόνο τρεις στο αρχικό του σχήμα (Οντουμπάτζο, Π. Ανδρέου, Σεμέδο).

Ο Μπεργκ δείχνει ότι θέλει πολύ αυτή την πρόκριση και πως εξακολουθεί να πιστεύει σε αυτήν παρά την εντός έδρας ήττα (1-0) στο πρώτο ματς).

