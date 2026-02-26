ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλήγμα με Ντε Γιονγκ στην Μπαρτσελόνα

Ο Φρένκι Ντε Γιόνγκ υπέστη μυϊκό τραυματισμό στην τελευταία προπόνηση της Μπαρτσελόνα και αναμένεται να απουσιάσει από τα γήπεδα για τις επόμενες εβδομάδες.

Άσχημα νέα για τη Μπαρτσελόνα και τον Χάνσι Φλικ! Πάνω που ο Γερμανός έτριβε τα χέρια του με την επιστροφή του Πέδρι κόντρα στη Λεβάντε και την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, φαίνεται πως χάνει τον Φρένκι Ντε Γιόνγκ για αρκετές εβδομάδες.

Σύμφωνα με τη «Mundo Deportivo», ο Ολλανδός μέσος υπέστη μυϊκό τραυματισμό στην προπόνηση της Πέμπτης (26/2) και τα αποτελέσματα των εξετάσεων τον θέτουν σίγουρα νοκ-άουτ για το ματς απέναντι στη Βιγιαρεάλ, καθώς και για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Copa Del Rey απέναντι στην Ατλέτικο.

Στη Βαρκελώνη υπάρχει φόβος πως ο τραυματισμός που αποκόμισε αναμένεται να τον κρατήσει στα «πιτς» για αρκετές εβδομάδες, με τον Χάνσι Φλικ να καλείται να καλύψει το κενό του εκ των ενόντων.

Πλέον μένει να φανεί το ακριβές διάστημα που θα απουσιάσει από τα γήπεδα, αν και οι πρώτες εκτιμήσεις από τα αποδυτήρια δεν είναι ενθαρρυντικές.

