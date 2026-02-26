ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ενδεκάδα του Μπεργκ για την ανατροπή στη Ριέκα!

Με στόχο την ανατροπή της ήττας (1-0) που δέχθηκε στο ΓΣΠ και την πρόκριση στη φάση των 16 του Conference League, η Ομόνοια αντιμετωπίζει στην Κροατία τη Ριέκα στη ρεβάνς της νοκ-άουτ φάσης.

Με δύο αλλαγές παρατάσσει την ομάδα του ο προπονητής των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ σε σχέση με τον πρώτο αγώνα, καθώς οι Ουζόχο και Εβάντρο πήραν τις θέσεις των Φαμπιάνο (τραυματίας) και Χρίστου.

Σε σχέση με το τελευταίο ματς πρωταθλήματος με τον ΑΠΟΕΛ ο Νορβηγός προχώρησε σε οκτώ αλλαγές, διατηρώντας στο αρχικό σχήμα μόνο τους Οντουμπάτζο, Π. Ανδρέου και Σεμέδο.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Ουζόχο, Μασούρας, Κουλιμπαλί, Μπάλκοβετς, Οντουμπάτζο, Άιτινγκ, Π. Ανδρέου, Εβάντρο, Τάνκοβιτς,  Σεμέδο, Μαέ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Κυριακίδης, Ντιουνκού, Παναγιώτου, Σίμιτς, Χρίστου, Κωνσταντινίδης, Μάριτς, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Χατζηγιοβάνης και Νεοφύτου.

Διαβαστε ακομη