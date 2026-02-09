Το έκανε μετά από 13 μήνες κι έφερε ικανοποίηση

Μεγάλη ικανοποίηση στο Δασάκι. Κέρδισε εκτός έδρας μετά από 13 μήνες. Έσπασε το ρόδι εκτός έδρας. Πρώτη φετινή νίκη μακριά από το Δασάκι. Επίσης μετά από καιρό δεν δέχθηκε γκολ και περνά και αυτό στα θετικά. Ακολουθεί το εντός έδρας παιχνίδι του Σαββάτου στο Δασάκι με τον ΑΠΟΕΛ.

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη

Κόλλησε μετά από καιρό δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Έξι βαθμούς σε δύο παιχνίδια και στο Δασάκι υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση. Μετά την νίκη επί της Πάφου κέρδισε και την Ένωση, έφτασε στους 20 βαθμούς και αναπνέει πιο ελεύθερα.

Έκανε το καθήκον της

Ήταν το φαβορί στον αγώνα με την Ένωση και το επιβεβαίωσε. Απλά στο Τάσος Μάρκου έκανε το καθήκον της. Πήρε το σπουδαίο διπλό που είχε άμεση ανάγκη και πλέον βλέπει πιο αισιόδοξα την συνέχεια.

Αντερέγκεν και Σιβέριο

Οι σκόρερ με την Ένωση ήταν οι Αντερέγκεν και Σιβέριο. Μετά από καιρό είδε δίκτυα ο Αντερέγκεν που έφθασε στα 9 γκολ. Ο Σιβέριο έσπασε το ρόδι και πέτυχε το πρώτο γκολ με την φανέλα του Εθνικού.

Ίδια ενδεκάδα και αλλαγές

Ο Ρουί Φερέιρα παρέταξε την ίδια ενδεκάδα. Ουσιαστικά αντάμειψε αυτούς που κέρδισαν την Πάφο. Στο ημίχρονο είδε την ομάδα του να δυσκολεύεται στο γκολ. Έκανε δύο αλλαγές και έβαλε τους Σιβέριο και Μασάδο και κέρδισε το παιχνίδι. Από το παιχνίδι με την Ένωση υπήρχαν και πάλι πολλές απουσίες. Εκτός ήταν οι Ψάλτης, Μάια, Αγγελόπουλος, Μπαχανάκ και Σαντί.