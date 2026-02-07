Με φόρα πάει στον... μονόδρομο

Με φόρα από την μεγάλη νίκη επί της Πάφου, με ανεβασμένη την ψυχολογία, χωρίς ίχνος υποτίμησης και με κάθε σοβαρότητα πάει στο Τάσος Μάρκου ο Εθνικός με μοναδικό στόχο το διπλό.

Για την ομάδα της Άχνας που βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο, η νίκη είναι μονόδρομος και αποτελεί αδιαπραγμάτευτο στόχο. Θέλει με χίλια να κολλήσει δεύτερη συνεχόμενη νίκη για να μην πάει στράφι η μεγάλη νίκη της προηγούμενης αγωνιστικής με 2-1 επί της Πάφου.

Το δίλημμα του Φερέιρα

Θα ισχύσει το ενδεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει ή θα προβεί σε αλλαγές ο Ρουί Φερέιρα. Ερώτημα που θα απαντηθεί πριν την έναρξη του αγώνα με την Ένωση. Επί της ουσίας είναι σε δίλημμα ο Πορτογάλος τεχνικός για την ενδεκάδα που θα παρατάξει στο Τάσος Μάρκου αφού η ομάδα του προέρχεται από την μεγάλη νίκη επί της Πάφου.

Η ενδεκάδα που κέρδισε

Η νίκη επί της Πάφου μετά από 12 αγωνιστικές ήρθε με ενδεκάδα ανάγκης λόγω των εννέα απουσιών που υπήρχαν. Αυτή η ενδεκάδα κέρδισε την περσινή πρωταθλήτρια οπότε η λογική λέει πως ενδεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Η ενδεκάδα που ξεκίνησε με Πάφο και συγκεντρώνει πιθανότητες να ξεκινήσει και σήμερα είναι Φλόρες, Παπαγεωργίου, Οφόρι, Νενέκο, Φελίπε, Κονφέ, Γκονζάλες, Μπαουτίστα, Γιάλλουρο, Γιούση και Αντερέγκεν.

Επιστροφές

Με την Πάφο απουσίαζαν εφτά ποδοσφαιριστές. Επιστρέφουν σίγουρα οι Αγγελόπουλος και Μασάδο που εξέτισαν την ποινή τους. Δεν υπολογίζεται ο Μπρένο που πήγε μεταγραφή. Οι υπόλοιποι έξι που απουσίαζαν λόγω τραυματισμού αποτελούν ερωτηματικό. Οι έξι τραυματίες που απουσίαζαν με την Πάφο είναι οι Ψάλτης, Σαντί, Κανέ, Μπαχανάκ, Μάια και Λομοτέι.

Ντεμπούτο Καμάτσο

Χρόνο συμμετοχής αναμένεται ότι θα πάρει το τελευταίο απόκτημα ο 25άχρονος Πορτογάλος εξτρέμ Ραφαέλ Καμάτσο. Με την Πάφο ήταν στην αποστολή αλλά δεν αγωνίστηκε.