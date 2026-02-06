Στο κύπελλο με την Ένωση την «πάτησε» ο Ρουί Φερέιρα με ήττα και αποκλεισμό και σε καμία περίπτωση δεν θέλει να την πάθει και στο πρωτάθλημα.

Θυμίζουμε πώς ο Εθνικός αποκλείστηκε μέσα στο Δασάκι με ήττα από την Ένωση με 1-2. Είναι νωπή η πίκρα για τον αποκλεισμό και σε καμία των περιπτώσεων ο Φερέιρα δεν θέλει να ζήσει το ίδιο και στο πρωτάθλημα.

Για αυτό και ο Πορτογάλος τεχνικός έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου. Μετά την μεγάλη νίκη επί της Πάφου ο Φερέιρα προσγείωσε όλους στην ομάδα. Μάλιστα προειδοποίησε έντονα τους ποδοσφαιριστές του πως η αποστολή στο Τάσος Μάρκου δεν θα είναι εύκολη.

Είναι δεδομένο πως κάποιοι από τους εννέα ποδοσφαιριστές που απουσίαζαν θα επιστρέψουν. Οι σίγουροι για επιστροφή είναι οι Αγγελόπουλος και Μασάδο που εξέτισαν την ποινή τους. Οι επιστροφές «βάζουν» σε δίλημμα τον Φερέιρα στο κατά πόσο θα πραγματοποιήσει κάποιες αλλαγές.