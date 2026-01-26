Εθνικός Άχνας: Προχωρά σε καταγγελία για Χριστοδούλου - Ροβέρτο

Αναλυτικά:

Η ομάδα μας θα προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία κατά του διαιτητή κ. Χριστοδούλου Ιωάννη και του VAR κ. Κώστα Ροβέρτου για αλλοίωση του αποτελέσματος του αγώνα.Με την υπόδειξη ανύπαρκτου πέναλτι εις βάρος μας και τη μη καταλόγιση πεντακάθαρης παράβασης χεριού υπέρ της ομάδας μας, οι συγκεκριμένοι διαιτητές δεν αλλοίωσαν μόνο το αποτέλεσμα του αγώνα, αλλά και τη βαθμολογία.

Η ομάδα μας απαιτεί άμεσες και σαφείς εξηγήσεις για τον ορισμό, σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, διαιτητή που απουσίαζε από τους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα άνω των 3 μηνών λόγω τραυματισμού, καθώς και VAR διαιτητή χωρίς χρόνο συμμετοχής εντός αγωνιστικού χώρου τη φετινή σεζόν (αποκλειστικά στο VAR – συγκεκριμένα 21 αγώνες, με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο).Εύλογα γεννάται το ερώτημα πότε ήταν η τελευταία φορά που ο συγκεκριμένος διαιτητής βρέθηκε εντός αγωνιστικού χώρου.Δεν είναι η πρώτη φορά που τυγχάνουμε τέτοιας αντιμετώπισης.

Ο κ. Κώστας Ροβέρτος έχει επανειλημμένα βρεθεί στο επίκεντρο αποφάσεων που αλλοιώνουν αποτελέσματα και καθορίζουν την τύχη της ομάδας μας, γεγονός για το οποίο έχουμε διαμαρτυρηθεί πολλές φορές. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε το γεγονός ότι ο κ. Κώστας Ροβέρτος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και στον περιβόητο αγώνα της ομάδας μας πριν από έξι χρόνια (Β κατηγορία) . Τότε είχαν ληφθεί αποφάσεις που προκάλεσαν σάλο και έντονη αμφισβήτηση, με την ομάδα μας να είναι τυχερή που ο αγώνας ήταν τηλεοπτικός, γεγονός που κατέγραψε όσα συνέβησαν εντός αγωνιστικού χώρου. (παραθέτουμε το βίντεο) Παρά τα όσα διαδραματίστηκαν τότε, ο συγκεκριμένος συνεχίζει μέχρι και σήμερα να έχει καθοριστικό ρόλο σε κρίσιμους αγώνες Α κατηγορίας, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό και ερωτήματα (όχι μόνο για την ομάδα μας) για το πώς αξιολογούνται περιπτώσεις όπως η δική του τα τελευταία 6 χρόνια.

Εύλογα προκύπτουν και επιπλέον ερωτήματα: είναι τελικά κατάλληλος ο συγκεκριμένος για το VAR, αλλά όχι για τον αγωνιστικό χώρο; Πώς είναι δυνατόν να κρίνεται άξιος εμπιστοσύνης για 21 αγώνες στο VAR, αλλά για κανέναν εντός αγωνιστικού χώρου; Χρειάζεται άραγε πέντε οθόνες, μικρόφωνα και δύο βοηθούς για να μπορέσει να εκτελέσει τα καθήκοντά του;Και, τέλος, τίθεται το ερώτημα: αν δεν υπήρχε το VAR στο κυπριακό ποδόσφαιρο, ποιος θα ήταν σήμερα ο ρόλος του συγκεκριμένου; Θα είχε άραγε ενεργή παρουσία στο άθλημα;Κάποιος επιτέλους πρέπει να σταματήσει συγκεκριμένα πρόσωπα από το να καταστρέφουν τους κόπους των ποδοσφαιριστών. Υπάρχουν αρκετά ατομικά αθλήματα στα οποία μπορεί ο καθένας να διοχετεύει την ενέργειά του, χωρίς να διαλύει τις προσπάθειες των άλλων. Κάπου εδώ πρέπει να μπει μία τελεία.