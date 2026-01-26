ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κιν: «Τα πάει εξαιρετικά ο Κάρικ, αλλά δεν θα τον μονιμοποιούσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Κιν: «Τα πάει εξαιρετικά ο Κάρικ, αλλά δεν θα τον μονιμοποιούσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Ο Ρόι Κιν επιμένει πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χρειάζεται… μεγάλο προπονητή.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε μέσα σε μια εβδομάδα τις δύο πρωτοπόρους της Premier League, καθώς μετά το 2-0 επί της Σίτι, χθες πέρασε με 3-2 από το Emirates απέναντι στην Άρσεναλ. Παρά την εντυπωσιακή μεταμόρφωση της ομάδας, ο Ρόι Κιν δεν πείθεται πως ο Μάικλ Κάρικ είναι ο κατάλληλος για να μονιμοποιηθεί στον πάγκο.

«Η Γιουνάιτεντ έκανε δύο εξαιρετικές εμφανίσεις, έπαιξε με ποιότητα και πήρε δύο μεγάλες νίκες, αλλά ο καθένας μπορεί να κερδίσει δύο παιχνίδια. Ακόμη κι αν η Γιουνάιτεντ κερδίσει κάθε παιχνίδι μέχρι το τέλος της σεζόν, πάλι δεν θα του έδινα τη δουλειά. Ακόμα δεν θα ήμουν πεπεισμένος ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη δουλειά. Απολύτως όχι. Χρειάζονται έναν μεγαλύτερο και καλύτερο προπονητή. Με το μέγεθος του συλλόγου και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει τα επόμενα χρόνια, θέλεις έναν προπονητή που πιστεύεις ότι μπορεί να τους βοηθήσει να κερδίσουν τίτλους. Δεν πιστεύω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να τους βοηθήσει να κερδίσουν τίτλους», ανέφερε ο θρύλος των «κόκκινων διαβόλων».

