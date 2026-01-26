«Οι Ούγγροι αγοράζουν το μέλλον του ρουμάνικου ποδοσφαίρου με 1.3 εκ.»

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα γράφει για τις λεπτομέρειες της μεταγραφής σημειώνοντας πως ο ΑΠΟΕΛ θα βάλει στα ταμεία του ένα ποσό της τάξεως του 1.3 εκ. ευρώ για την παραχώρηση του Ρουμάνου στην ουγγρική ομάδα.

Όσα γράφουν:

«Σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε αποκλειστικά το ProSport, ο Μάριους Κόρμπου έχει έρθει σε συμφωνία με τον μεγαλύτερο σύλλογο της Ουγγαρίας, τη Φερεντσβάρος , και θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του τις επόμενες ώρες έναντι 1,3 εκατ. ευρώ. Η μετακίνησή του από τον ΑΠΟΕΛ, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στα πλάνα της εθνικής ομάδας για το μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Τουρκία»