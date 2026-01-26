ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Οι Ούγγροι αγοράζουν το μέλλον του ρουμάνικου ποδοσφαίρου με 1.3 εκ.»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Οι Ούγγροι αγοράζουν το μέλλον του ρουμάνικου ποδοσφαίρου με 1.3 εκ.»

Ρεπορτάζ του Prosport Ρουμανίας αναφέρεται στην ενδεχόμενη απόκτηση του Μάριους Κόρμπου του ΑΠΟΕΛ από την Φερεντσβάρος...

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα γράφει για τις λεπτομέρειες της μεταγραφής σημειώνοντας πως ο ΑΠΟΕΛ θα βάλει στα ταμεία του ένα ποσό της τάξεως του 1.3 εκ. ευρώ για την παραχώρηση του Ρουμάνου στην ουγγρική ομάδα. 

Όσα γράφουν: 

«Σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε αποκλειστικά το ProSport, ο Μάριους Κόρμπου έχει έρθει σε συμφωνία με τον μεγαλύτερο σύλλογο της Ουγγαρίας, τη Φερεντσβάρος , και θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του τις επόμενες ώρες έναντι 1,3 εκατ. ευρώ. Η μετακίνησή του από τον ΑΠΟΕΛ, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στα πλάνα της εθνικής ομάδας για το μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Τουρκία»

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Tags

ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξέσπασε ο Ραφίνια: «Σταματήστε τις συγκρίσεις»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΣΟΚ με Κίτσο στην Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Όλα πλέον επί δέκα…

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 3ης και 4ης αγωνιστικής της Β' Φάσης

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ο πρεσβευτής του «Charity Idols» Κύπρου, Γιώργος Μερκής, στην καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Το τέλειωσε για Ράτζκοφ ο Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών καλεί τον Φειδία να τοποθετηθεί με σεβασμό και θεσμική υπευθυνότητα

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Τάνκοβιτς - Μαέ: Μία κάθετη δρόμος για το γκολ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο ΕΝΠ-Ολυμπιακός

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Παραμένουμε ταπεινοί, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε νέο ποδοσφαιριστή μέχρι το τέλος της βδομάδας»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στις 11/2 η συνέχεια στο Κύπελλο Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Το «αστέρι» της Κρίσταλ Πάλας που θέλουν οι «reds»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Υπομονή για Ράφα Λόπες, τεράστια νίκη με ΑΕΛ»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Καραδοκεί για Άρνολντ η Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Σπουδαία νίκη για μας, δεν είναι σοβαρό του Αλομέροβιτς»

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη