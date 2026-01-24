Φερέιρα: «Ακόμη και η ισοπαλία θα ήταν άδικη»

Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν ξεκάθαρα ανώτεροι και χωρίς καμία υπερβολή μπορούσαμε να σκοράρουμε δύο ή και τρία γκολ. Όταν δεν αξιοποιείς τις ευκαιρίες σου, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με εντελώς διαφορετικά δεδομένα, λόγω του πέναλτι στα πρώτα λεπτά, το οποίο κατά την άποψή μου ήταν λανθασμένη απόφαση της διαιτησίας. Μετά το γκολ και υπό την πίεση που δεχθήκαμε, χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και δεν καταφέραμε να αντιδράσουμε σωστά. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό και αυτό μας κόστισε. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για την ομάδα αυτή τη στιγμή.

Ακόμη και αν το παιχνίδι έληγε ισόπαλο, θα θεωρούσα το αποτέλεσμα άδικο, αφού πιστεύω πως ήμασταν η ομάδα που άξιζε τη νίκη.

Συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά και να διορθώσουμε τα αμυντικά λάθη μας.