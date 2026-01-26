«Σπουδαία νίκη για μας, δεν είναι σοβαρό του Αλομέροβιτς»

Διαβάστε όσα είπε ο Ε.Τ της ΑΕΚ στον απόηχο του σπουδαίου διπλού στο «Στέλιος Κυριακίδης»:

Για το διπλό κόντρα στην Πάφο: «Σπουδαίας σημασίας νίκη από κάθε πλευρά. Μια ομάδα με την οποία μοιραζόμασταν την 2η θέση. Το κάναμε με τον δικό μας τρόπο. Κάνοντας ένα καλό παιχνίδι. Δεν παίξαμε παιχνίδι αναμονής, είμαστε ικανοποιημένοι από την έκβαση και το τρίποντο».

Για το δεύτερο γκολ σε ένα σημείο που η Πάφος ήταν καλύτερη: «Ήταν σημαντικό να μπορέσουμε στο χθεσινό ντέρμπι να τα πάμε καλά. Χθες στην Πάφο είχαμε εξαιρετική εικόνα. Δεν ήρθε το γκολ στο α’ ημίχρονο. Είχαμε πίεση και από πλευράς Πάφου, ήρθε η ισοφάριση σε μια άτυχη στιγμή. Ψάχναμε μια ευκαιρία, τη βρήκαμε και πήραμε τους τρεις βαθμούς. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι ήταν νίκη που αξίζαμε».

Για το αν θα παλέψει μέχρι τέλους: «Από το ξεκίνημα της χρονιάς δηλώσαμε ότι θέλουμε τίτλο. Είχαμε τα πάνω, τα κάτω μας. Είναι μαραθώνιος, το ζητούμενο είναι να βρίσκεις τις λύσεις. Χθες πήραμε το ζητούμενο και απέναντι σε μια εξαιρετική αντίπαλο επανακτήσαμε δυναμική και αυτοπεποίθηση».

Για τον Αλομέροβιτς: «Είχε πρόβλημα μετά την τελευταία προπόνηση, από πρόβλημα στο γόνατο. Δεν είναι κάτι σοβαρό για τον Ζλάταν. Αξίζουν ιδιαίτερα εύσημα στον Αντρέα Παρασκευά, αξιοποίησε την ευκαιρία και ο ίδιος ο προπονητής έδωσε εύσημα για τη χθεσινή παρουσία».

Για τα αγωνιστικά: «Αρχίζουμε προετοιμασία αύριο για το παιχνίδι με την ΕΝΠ, για τον Αλομέροβιτς δεν είναι κάτι σοβαρό. Ο Ρούμπιο είχε πρόβλημα στα πλευρά ελπίζουμε να επανέλθει. Ροντέν, Σουάρεθ και Νάλι έλειπαν και χθες με προβλήματα θα φανεί μέσα στην εβδομάδα».

Για τη μάχη του τίτλου: «Είναι μια μάχη που θα κριθεί στο τέλος. Μέχρι τότε θα δούμε, πρέπει να παίρνεις το ζητούμενο. Είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια, ειδικά τα ντέρμπι που δεν μπορείς να κάνεις από τώρα υπολογισμούς και εκτιμήσεις».

Για τον Μιραμόν: «Τον προηγούμενο μήνα βραβεύτηκε και ως MVP. Βάζει και τώρα γερή υποψηφιότητα και για αυτόν τον μήνα. Χθες ήταν παντού στο γήπεδο, όμως όλη η ομάδα έδωσε τα πάντα. Ο Μιραμόν από το ξεκίνημα μέχρι που αντικαταστάθηκε ήταν παντού, ο πολυτιμότερος».

Για τα μεταγραφικά: «Περιμένουμε είμαστε σε αναμονή για να έχουμε τις οποιεσδήποτε ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες».