Η ΑΕΚ είναι πολύ σκληρό καρύδι για να φοβηθεί το -5

Η Πάφος μπορεί να μην βρίσκεται στην καλύτερη της κατάσταση, να προσπαθεί να συμβιβαστεί με την ιδέα της αλλαγής προπονητή, να καλύψει τις πολλές και σημαντικές απουσίες, παρόλα αυτά παραμένει ένας πολύ δυνατός αντίπαλος και το έδειξε…

Το διπλό της ΑΕΚ δεν ήρθε με ευκολία. Οι παίκτες προσπάθησαν, προηγήθηκαν, ισοφαρίστηκαν και πήραν εκ νέου προβάδισμα.

Πλέον η ομάδα της Λάρνακας ανέβηκε στη 2η θέση και μπορεί η απόσταση να είναι στο -5, αλλά έδειξε με τη φετινή της παρουσία πως είναι πολύ σκληρό καρύδι για να την τρομάξει αυτό.

