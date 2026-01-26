Ολυμπιακός: Όλα ανοιχτά με Γιαζίτζι και Γιάρεμτσουκ!

Ο Ολυμπιακός «τρέχει» για δύο μεταγραφές τουλάχιστον στις τελευταίες ημέρες της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, ωστόσο όλα είναι ανοιχτά και στο κομμάτι των αποχωρήσεων. Θυμίζουμε πως ο Ρεμί Καμπελά, έχει παραχωρηθεί στην Ναντ, με τη μορφή δανεισμού. Ο Γάλλος θέλησε να πάρει εκεί χρόνο, καθώς δεν ήταν στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Τι ισχύει με Γιαζίτζι

Δεν αισθάνεται και… καλύτερα, ο Γιουσούφ Γιαζίτζι. Ο Τούρκος ποδοσφαιριστής, έγινε αλλαγή στο μισάωρο κόντρα στον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο, στο παιχνίδι που αποκλείστηκε ο ΟΣΦΠ από τον θεσμό μέσα στο Καραϊσκάκη. Κι ενώ αρκετοί περίμεναν να παίξει πιο πολύ στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Βόλο, ο Μεντιλίμπαρ τον έριξε στη μάχη στο τέλος, για λίγα λεπτά στο ματς του περασμένου Σαββάτου εντός εντός έδρας. Στην Τουρκία δεν θεωρούν ότι ομάδες της πατρίδας του θα μείνουν ασυγκίνητες, ενώ πάντα θα προσελκύει ενδιαφέρον γαλλικών ομάδων.

Τι συμβαίνει με Γιάρεμτσουκ

Δεν αποκλείεται πάντως, εξελίξεις να έχουμε και με την περίπτωση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός σέντερ φορ, αυτή τη στιγμή, είναι ο νούμερο τρία στην κατάταξη των φορ. Ο Μεντιλίμπαρ βλέπει ως νούμερο ένα τον Ελ Κααμπί, ακολουθεί ο Μέχντι Ταρέμι. Ο έμπειρος Ιρανός πήρε φανέλα βασικού στο διάστημα που απουσίαζε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής ο Ελ Κααμπί, σκοράρει, συνεισφέρει και είναι πάντα εκεί για να αγωνιστεί.

Πέρσι, τέτοια εποχή άρχισε η… επανεκκίνηση του Γιάρεμτσουκ. Τώρα, όμως, το θέμα είναι αν θα πάρει χρόνο. Για την ώρα, φαίνεται πως προσελκύει το ενδιαφέρον ομάδων του εξωτερικού. Μαγνητίζουν τα χαρακτηριστικά του Ουκρανού σέντερ φορ αρκετές ομάδες, αρέσει και δεν αποκλείεται στα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός να φτάσει και κάποια πρόταση μάλιστα!

Όπως και να ‘χει, οι επόμενες ημέρες θα δείξουν πολλά. Μην ξεχνάμε πως περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Βέζο, που το καλοκαίρι δεν βρήκε ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του.

ATHLETIKO.GR