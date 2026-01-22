Eτοιμάζει νέα ενδεκάδα

Νέα ενδεκάδα με πολλά νέα πρόσωπα θα παρουσιάσει με την Ε.Ν.Υ ο Ρούι Φερέιρα. Ο Πορτογάλος προπονητής του Εθνικού μετρά επιστροφές και θα κάνει αλλαγές στο κρίσιμο Σαββατιάτικο ματς.

Έξι επιστροφές

Οι πολλές επιστροφές θα φέρουν και τις πολλές επιλογές. Ο Φερέιρα έχει έξι επιστροφές. Επιστρέφουν οι Αντερέγκεν, Γκονζάλες και Οφόρι που εξέτισαν την ποινή τους. Επίσης επιστρέφουν οι Μπρένο, Λομοτέι και Μπαχανάκ που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους.

Ερωτηματικά

Ο Φερέιρα συνεχίζει την προετοιμασία σε έντονους ρυθμούς. Οι πολλές επιστροφές φέρνουν και ερωτηματικά για την ενδεκάδα. Ο προπονητής των Αχνιωτών ανακατεύει την τράπουλα στις προπονήσεις σε μία προσπάθεια του να επιλέξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα για να κτυπήσει το κρίσιμο ματς του Σαββάτου με την Κράσαβα.