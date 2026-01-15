ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ούτε με τον Φερέιρα άλλαξαν τα πράγματα

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Ο προβληματισμός είναι μεγάλος και αγγίζει άπαξ και άπαντες στην ομάδα

Όχι μόνο δεν ήρθε η αλλαγή με τον Ρουί Φερέιρα αλλά αντίθετα η ομάδα πάτωσε ακόμη περισσότερο. Για την ώρα ούτε ο Φερέιρα έφερε την αλλαγή. Ο Εθνικός δεν πατάει καλά με τον Φερέιρα στον πάγκο. Είναι για αυτό που και ο προβληματισμός στο Δασάκι μεγάλωσε ακόμη περισσότερο.

Η πίεση στον Φερέιρα

Ο Πορτογάλος τεχνικός όχι μόνο δεν επανάφερε τον Εθνικό στις επιτυχίες αλλά τον οδήγησε σε μεγάλες περιπέτειες. Ίσως να είναι και νωρίς για να κριθεί, όμως τα παιχνίδια περνούν και ο Εθνικός δεν παίρνει τίποτα. Πλέον υπάρχει μεγάλη πίεση και για τον ίδιο τον Φερέιρα.

Τρία στα τρία

Ο Ρουί Φερέιρα κάθισε στον πάγκο του Εθνικού σε τρία παιχνίδια και ήταν όλα αρνητικά. Τα αποτελέσματα είναι εκεί καταγραμμένα. Σε τρία παιχνίδια  μέτρησε τρεις ήττες. Δύο ήττες στο πρωτάθλημα από ΑΕΛ και Ανόρθωση και μία ήττα στο κύπελλο από την Ένωση.

Πείραξε και ο αποκλεισμός

Μάλιστα ο αποκλεισμός στο κύπελλο πόνεσε αλλά και πείραξε πάρα πολύ. Στα αξιοσημείωτα περνά το ότι και στα τρία παιχνίδια παραβιάστηκε η εστία του Εθνικού, ενώ στα τρία αυτά παιχνίδια με τον Φερέιρα στον πάγκο ο Εθνικός πέτυχε μόνο ένα γκολ στο παιχνίδι κυπέλλου με την Ένωση.

Με Άρη να σπάσει το ρόδι

Ο Φερέιρα συνεχίζει την προετοιμασία για το πολύ δύσκολο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Άρη. Έχει σημαντικές απουσίες με Αντερέγκεν, Οφόρι και Γκονζάλες αλλά ελπίζει πως αυτή την φορά θα σπάσει το ρόδι.

