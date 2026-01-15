Βραβεύτηκε η κορυφαία ενδεκάδα του 2025

Παρέλαβαν τα βραβεία τους στην 53η Γιορτή των Αρίστων της ΕΑΚ οι 11 ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την κορυφαία ενδεκάδα του κυπριακού πρωταθλήματος για το 2025, όπως ψηφίστηκαν από τους αθλητικούς συντάκτες.

Η ομάδα με τους περισσότερους εκπροσώπους στη Cytavision Κορυφαία Ενδεκάδα, με σύστημα 4-3-3, είναι η Ομόνοια με τέσσερις, ενώ ακολουθεί η πρωταθλήτρια Πάφος με τρεις, η ΑΕΚ με δύο και ΑΠΟΕΛ και Εθνικός έχουν από έναν.

Μόλις τέσσερις ποδοσφαιριστές διατήρησαν τη θέση τους στην κορυφαία ενδεκάδα σε σχέση με πέρσι. Πρόκειται για τους Νταβίντ Γκολντάρ (Πάφος), Σενού Κουλιμπαλί (Ομόνοια), Βλάντ Ντράγκομιρ (Πάφος FC) και Γουίλι Σεμέδο (Ομόνοια).

Δείτε την κορυφαία ενδεκάδα του 2025:

Φαμπιάνο (Ομόνοια)

-------------------------------------------

Νταβίντ Γκολντάρ (Πάφος)

Χρβόγιε Μιλίτσεβιτς (ΑΕΚ)

Κωνσταντίνος Λαΐφης (ΑΠΟΕΛ)

Σενού Κουλιμπαλί (Ομόνοια)

-------------------------------------------

Βλαντ Ντράγκομιρ (Πάφος)

Πέρε Πονς (ΑΕΚ)

Ιβάν Σούνιτς (Πάφος)

-------------------------------------------

Γουίλι Σεμέδο (Ομόνοια)

Στέφαν Γιόβετιτς (Ομόνοια)

Νίκολας Αντερέγκεν (Εθνικός)

Η δεύτερη κορυφαία ενδεκάδα: Νεόφυτος Μιχαήλ (Πάφος), Βαλεντίν Ρομπέρζ (ΑΕΚ), Ντέρικ Λούκασεν (Πάφος), Άντερσον Κορέια (Άρης), Γκόντσγουιλ Εκπόλο (ΑΕΚ), Πέπε (Πάφος), Μάρκους Ροντέν (ΑΕΚ), Χάμπος Χαραλάμπους (Άρης), Πιέρος Σωτηρίου (ΑΠΟΕΛ), Γέρσον Τσακόν (ΑΕΚ), Μιχλάλι Μαγιαμπέλα (Άρης)