Κόντρα στον Πορτογάλο Μπόρζες ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα λάβει μέρος στο τουρνουά της Σανγκάης στην Κίνα, το οποίο ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως τις 12 Οκτωβρίου. Ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στο Πεκίνο, λόγω του τραυματισμού του στη μέση, αλλά θα παίξει στο προτελευταίο Masters της σεζόν.

Ο Τσιτσιπάς πέρασε χωρίς αγώνα τον πρώτο γύρο και στο 2ο θα παίξει το Σάββατο με τον Πορτογάλο Νούνο Μπόρζες (Νο 51 στον κόσμο), ο οποίος νίκησε, μετά από σκληρή μάχη, στον 1ο γύρο τον Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ με 7-6(5) και 7-6(5). Αν νικήσει ο Τσιτσιπάς στον τρίτο γύρο ο πιθανότερος αντίπαλός του είναι ο Καρέν Χατσάνοφ, ενώ στη φάση των «16» ενδεχομένως να βρει μπροστά του τον Αλεξ Ντε Μινόρ.